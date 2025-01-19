2嬌客造訪台南巴克禮公園 鳥友讚難得

白環鸚嘴鵯是台灣特有亞種，為台灣的留鳥。（圖由謝其良提供）

2025/01/19 14:17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南巴克禮紀念公園最近來了2隻嬌客，一是黃尾鴝，另一隻則是白環鸚嘴鵯，牠們平時在市區公園難得一見，這次不約而同造訪巴克禮公園，讓公園的鳥況異常熱鬧，吸引不少鳥友前往觀賞。

鳥友謝其良表示，這2天他到巴克禮公園賞鳥，昨天先在體育場遇見了黃尾鴝母鳥，想說今年公鳥真難遇到，再往巴克禮公園後，一進去就在水域邊看到黃尾鴝公鳥在狩獵，這樣運氣也算不錯。今天再度前往，在公園內又發現了一隻白環鸚嘴鵯，能在這裡能看到牠，可說相當難得。

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白環鸚嘴鵯是台灣特有亞種，為台灣的留鳥，與白頭翁同屬於鵯科家族，外型有點類似，但體型和羽色略有差異，牠們主要棲息於中低海拔的樹林地帶，在台南淺山、丘陵地都可看到牠們的美麗的身影，但在市區公園則是難得一見。

另外，黃尾鴝則屬於不普遍的冬候鳥，常單獨活動。在台灣雖然並非稀有少見，但因公鳥羽色亮麗，十分漂亮，過去巴克禮公園也曾出現過黃尾鴝公鳥，一度引起來大批鳥友守候拍照。

謝其良表示，最近巴克禮公園的鳥況相當豐富，除了偶有冬侯鳥造訪外，當地還有鳳頭蒼鷹、翠鳥、領角鴞等留鳥，是民眾市區就近賞鳥的一處好地點。

黃尾鴝公鳥。（圖由謝其良提供）

黃尾鴝母鳥，羽色較為樸素。（圖由謝其良提供）

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