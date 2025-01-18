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    台北地下街、後站華陰街商圈走街拜年 蔣萬安揪採買掃貨

    台北市長蔣萬安到台北地下街、後站商圈及華陰街徒步區走街拜年，發送「年貨三十限定發財金」。（記者劉信德攝）

    台北市長蔣萬安到台北地下街、後站商圈及華陰街徒步區走街拜年，發送「年貨三十限定發財金」。（記者劉信德攝）

    2025/01/18 20:09

    〔記者林承鴻／台北報導〕2025台北年貨大街已於1月11日熱鬧開跑，台北市長蔣萬安今（18）日出席「台北年貨大街後華地商圈走街」活動，到台北地下街、台北後站商圈及華陰街商圈走街拜年，邀請市民朋友過年期間到年貨大街感受熱鬧的節日氣息。

    蔣萬安說，台北地下街是全台灣最長的地下商圈，交通非常方便，是所有旅客必經之地，人潮和商機讓很多店家受惠。商業處與市場處配合年貨大街活動推出多項促銷活動，現場也抽出日本沖繩三天兩夜機加酒套裝行程。

    今年台北年貨大街邁入30週年，準備了限定「年貨大街發財金」，祝福所有市民事業興旺、闔家平安，好事都會發生。蔣萬安說，華陰街商圈好逛好買好便宜，自己很常去採買，太太買東西精挑細選，可以在華陰街挑到最實惠、最好用的各式產品。

    蔣萬安說，台北年貨大街不僅是市民採購年貨的好去處，更展現了台北市的商業活力與文化特色，邀請市民把握年節活動期間，來到台北後華地商圈體驗不一樣的過年氣息，感受濃厚的年節氛圍。

    蔣萬安穿上逆齡美人林葉亭推薦的外套，為商圈大力宣傳促銷，邀請民眾到商圈消費購物。（記者劉信德攝）

    蔣萬安穿上逆齡美人林葉亭推薦的外套，為商圈大力宣傳促銷，邀請民眾到商圈消費購物。（記者劉信德攝）

    蔣萬安揮毫寫下「如意」二字，祝福民眾新年如意。（記者劉信德攝）

    蔣萬安揮毫寫下「如意」二字，祝福民眾新年如意。（記者劉信德攝）

    台北市長蔣萬安到台北地下街、後站商圈及華陰街徒步區走街拜年，與商圈商家一同宣傳滿額禮及抽獎活動。（記者劉信德攝）

    台北市長蔣萬安到台北地下街、後站商圈及華陰街徒步區走街拜年，與商圈商家一同宣傳滿額禮及抽獎活動。（記者劉信德攝）

    蔣萬安發送「年貨三十限定發財金」。（記者劉信德攝）

    蔣萬安發送「年貨三十限定發財金」。（記者劉信德攝）

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