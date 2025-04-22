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    教宗方濟各死因公布！梵蒂岡證實：中風引發心臟衰竭

    多重痼疾影響， 教宗方濟各死於中風與心衰竭。（美聯社）

    多重痼疾影響， 教宗方濟各死於中風與心衰竭。（美聯社）

    2025/04/22 06:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕梵蒂岡新聞室週一晚間發布聲明證實，天主教教宗方濟各 （Pope Francis） 已於當天上午因中風引發心臟衰竭逝世。聲明指出，他先前罹患的急性呼吸衰竭、高血壓及第二型糖尿病等痼疾，也是影響其健康的因素。

    美國有線電視新聞網 （CNN） 報導，這份官方聲明由梵蒂岡城國衛生與保健局局長阿爾坎傑利 （Andrea Arcangeli） 簽署。聲明詳述了影響方濟各健康的數個面向，除了直接導致死亡的中風與心臟衰竭外，也提及他過去曾有急性呼吸衰竭的病史，並長期患有高血壓與第二型糖尿病。

    方濟各近年健康狀況備受關注。今年稍早，他曾因嚴重的呼吸道感染住院長達五週。起初的感染後來演變為多重菌種感染，並併發雙側肺炎。根據其醫療團隊先前的說法，方濟各在住院期間一度命危，情況危急至醫護人員曾考慮停止治療。所幸其後病情穩定，他才返回梵蒂岡的聖瑪爾大之家 （Casa Santa Marta） 寓所休養。

    儘管健康狀況欠佳，作為教會歷史上最年長的教宗之一，方濟各在剛過去的聖週（Holy Week）期間仍數度公開露面，包括主持多項儀式，最終在復活節主日（Easter Sunday）現身於羅馬聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica），當時他的出現令現場聚集的信眾感到欣慰與鼓舞。他的驟逝，也為全球天主教徒帶來哀傷。

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