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    14縣市低溫特報！水氣減少 週六可望回暖

    中央氣象署今天凌晨對14縣市發布低溫特報。（資料照）

    中央氣象署今天凌晨對14縣市發布低溫特報。（資料照）

    2025/01/16 06:49

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（16日）受大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部偏冷，其他地區早晚亦冷，清晨西半部及東北部低溫只有11至13度，其他地區約14、15度，其中台南以北及宜蘭和金、馬有局部10度以下低溫發生，苗栗、桃園、新北市及宜蘭低溫持續時間較長，請注意保暖。

    白天北部、東北部及東部，高溫僅15至17度，中南部及台東高溫約19到22度；離島氣溫方面，澎湖全天13至15度，金門10至15度，馬祖8至10度。

    氣象署今天凌晨發布低溫特報，新北市、桃園市、苗栗縣及宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，達橙色燈號（非常寒冷）；基隆市、台北市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、金門縣則有10度以下氣溫發生的機率，達黃色燈號（寒冷），請注意防範。

    降雨方面，由於今天水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎、金、馬為多雲到晴，清晨西半部山區仍有零星短暫雨。

    此外，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全，今天清晨前中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    明天（17日）大陸冷氣團持續影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

    18日大陸冷氣團減弱，氣溫回升，清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，西半部日夜溫差大，19日至22日各地早晚偏涼；18日至22日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，19日基隆北海岸及北部山區亦有零星短暫雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

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    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    13 ~ 15 12 ~ 19 14 ~ 21 14 ~ 17

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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