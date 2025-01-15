耗資5億、施工2年半 台南臨安橋新橋趕春節前通車

臨安橋改道交維示意圖。（南市工務局提供）

2025/01/15 21:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕已施工2年半的台南台17線臨安橋改建工程進入尾聲，為使新橋能於農曆春節前開放恢復通車，中華西路二段即日起至16日進行道路瀝青混凝土舖築作業，為降低施工衝擊採夜間施工，並封閉臨時通行便橋。不過，施工廠商違反交通維持計畫施工部分，市府將究責。

臨安橋連結中西區與安平區重要交通，為改善臨安橋結構安全並完成運河遊船計畫，南市府向交通部爭取臨安橋改建工程，獲全額補助橋梁改建經費5億元，原預計2024年底完工。

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工務局表示，對於延後開放道路通行影響交通，將對施工廠商違反交通維持計畫施工部分，依契約規定究責與處罰，並嚴格要求廠商檢討施作程序及機具避免再犯。

工務局指出，這次道路瀝青混凝土舖築作業與地面標線繪設工程，分3階段施工，第1階段施工封閉臨安橋南下通行便橋，施工路段為台17線與民生路2段南下路段至建平16街口，因施工期間突遇短暫降雨，以及新橋面與既有道路銜街段高低落差大，致使瀝青滾壓作業施工困難延後完成。

第2階段施工預計封閉臨安橋北上通行便橋，施工地點為中華西路2段（建平16街至民權路3段北上車道）由南往北施工，時間今（15）日晚間起至明（16）日，預計明日早上6時30分開放道路供通行。

第3階段為地面標線繪設工程，施工地點為中華西路2段（建平16街至民權路三段），時間16日上午9時後為移動性施工，實際進場繪設時間仍將視天候及現場交通狀況機動調整，以降低對用路人影響為主。

工務局表示，臨安橋施工期間周邊道路將納入交通局大台南智慧交通中心重點監控區域，除因應車流狀況即時調整號誌外，亦與警察局密切保持橫向聯繫，適時協助疏導瓶頸路口，以降低交通壅塞。

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