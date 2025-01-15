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    大新竹首座專業Pump Track公園 今竹北白地里動土

    新竹縣竹北市公所選定白地里集會所後方公園，將打造全齡友善的Pump Track輪狀車場域，預計今年中完工。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市公所選定白地里集會所後方公園，將打造全齡友善的Pump Track輪狀車場域，預計今年中完工。 （記者廖雪茹攝）

    2025/01/15 15:28

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕大新竹首座專業輪狀車練習場正式落腳白地！新竹縣竹北市公所為了均衡發展振興西區，斥資2300餘萬元，選定白地里集會所後方公園，打造全齡友善的Pump Track輪狀車場域，公園腹地逾7千平方公尺，賽道起伏多變，總長度逾3百公尺，預計今年中完工後將成為竹北新地標，已讓動運愛好者躍躍欲試。

    竹北市繼新社兒15樹網公園後，再次選定西區打造特色公園，Pump Track公園動土典禮今（15）日在寒風中熱鬧舉行，竹北市長鄭朝方、市民代表會主席林啟賢、多位代表和里長、副議長王炳漢等出席，白地里長陳相進說，在市公所等各界支持下，爭取多年終於動工。

    鄭朝方表示，此次建設不同於過往專注於兒童遊戲場的規劃，而是進一步提升公園的多功能性與服務品質，為市民打造專業的運動型場域。這座全齡友善的Pump Track公園，不論是大朋友、小朋友，都能享受競速騎行的樂趣。一旁還設有綠意盎然的草地，提供市民野餐放鬆的空間，適合全家大小共同前來。

    建築師簡報，Pump Track運動近幾年在大新竹興起，場域規劃一定角度的波浪道和傾斜轉彎組成，自行車、平衡車、滑板等任何輪狀運動器材都能使用。公園腹地7154平方公尺，起伏多變的賽道，最大高低差達1.5公尺，總賽道長度達318公尺。

    鄭朝方說，公園設計同時注重城市美學與便利性，包含汽機車停放區、景觀公廁以及街道家具，並結合緊鄰的白地集會所、籃球場等設施，將此地打造成西區高質感的大型綜合活動園區。他並預告西區建設陸續展開，包括蓮花、尚義、崇義等地的公園計畫也即將啟動，敬請市民拭目以待，共同見證西區的新蛻變！

    竹北市公所推動西區特色公園建設，Pump Track公園動土典禮今（15）日在寒風中熱鬧舉行。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所推動西區特色公園建設，Pump Track公園動土典禮今（15）日在寒風中熱鬧舉行。（記者廖雪茹攝）

    大新竹首座專業輪狀車練習場將落腳竹北市白地里，模擬圖。（竹北市公所提供）

    大新竹首座專業輪狀車練習場將落腳竹北市白地里，模擬圖。（竹北市公所提供）

    竹北市公所推動西區特色公園建設，Pump Track公園動土典禮今（15）日在寒風中熱鬧舉行。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所推動西區特色公園建設，Pump Track公園動土典禮今（15）日在寒風中熱鬧舉行。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市公所選定白地里集會所後方公園，將打造全齡友善的Pump Track輪狀車場域，預計今年中完工。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市公所選定白地里集會所後方公園，將打造全齡友善的Pump Track輪狀車場域，預計今年中完工。 （記者廖雪茹攝）

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