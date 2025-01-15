宜蘭縣國小七成幹事身兼數職 教師職業工會籲補足人力

宜蘭縣73所國小僅核定配置59名幹事，且有七成長年兼辦人事、主計等非本職業務，宜蘭縣教師職業工會呼籲縣府補足人力。（資料照）

2025/01/15 14:52

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣73所國小有七成幹事長年兼辦人事、主計等非本職業務，宜蘭縣教師職業工會認為幹事兼辦工作繁重，身分轉換也難免存有衝突，呼籲縣府補足人力。宜蘭縣府教育處回應，依規國小班級數19班以下設置幹事1人，另也啟動輔導機制，適時給予兼辦人員必要協助。

宜縣教師工會表示，針對國小縣府核定配置59位幹事，但現有僅41校配置幹事、護理師各1人，並有高達45校未設置專任人事、主計人員，因此校方只能要求幹事兼辦人事、主計與政風業務，並安排護理師兼辦出納業務，有違專才專用的人力配置。

請繼續往下閱讀...

宜縣教師工會也認為，人事、主計及政風各有專業，具有一定程度制衡分際，當小校人力不足由幹事兼辦時，除增加工作壓力，也擔心會有角色衝突，外加兼任會計依規任滿8年以上須輪調、出納每6年輪換，人力調度恐有困難。其中宜蘭也未落實班級數9班以下未設置專任人事、主計者，增置幹事規定，台東財力不及宜蘭配置卻較寬裕，呼籲縣府應核給各校合理人手。

宜蘭縣府教育處回應，依員額設置規定，國小班級數19班以下者，設置幹事1人，經查與宜蘭財力級次相同的彰化縣、南投縣、花蓮縣及嘉義市，在相同規模的國小亦僅設置1名幹事。

教育處指出，人事處及主計處也建立並執行多年相關輔導機制，透過輔導責任區的專任人員，適時給予兼辦業務人員必要關懷協助，以利業務順利推動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法