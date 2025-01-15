逆向操作奏效！土壤有機肥保濕 玉女小番茄裂果率僅3％

面對極端氣候，農友蔡明勳以有機肥加強土壤的保濕效果來防止玉女小番茄裂果。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/15 14:54

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣是台灣玉女小番茄最主要產區，產量占全國一半以上，這一季受到極端氣候、濕度偏高的影響，裂果率往往逾3成，鹿草鄉農友蔡明勳逆向操作，土壤以有機肥加強保濕效果，讓植株習慣高水份來抗衡外在環境的濕度，裂果率僅3%，整體產量還比往年成長逾3成，蔡明勳不藏私，公開他的逆向操作模式供農友參考。

黃姓農友指出，受到極端氣候影響，日夜溫差變化過大，再加上下雨、濕氣高等因素，溫室小番茄傳出裂果減產的災情，許多果園都受到影響，加上低溫著果率不佳，最嚴重減收約5成，由於整體產量銳減，量少價揚，產地均價從上季的每台斤130元飆漲至250元，還是供不應求。

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蔡明勳表示，有些農友因為環境的濕度高，就減少水份的供應，如此一來，內外水份更加失衡，裂果的機率大增，而且往往還在青果轉色階段就已經裂果，想要「青採」防裂果都來不及，經他試驗最好的方式就是園內土壤要保濕讓植株習慣高水份。

蔡明勳強調，每季玉女小番茄採收完，就會將枯萎的瓜藤就地掩埋再加上有機肥，讓土壤保持鬆軟又能維持一定的濕度，不僅可以大大降低裂果的比率，以往的裂果率太約在2%，這季因極端氣候、外在環境更加惡劣，裂果率也增加至3%，損失相對輕微。

蔡明勳逆向操作奏效，不僅裂果率降到最低，產量也明顯增加，到目前為止，增產率逾3成，成了這波裂果災情的贏家。

農友蔡明勳逆勢操作防止玉女小番茄裂果。（記者蔡宗勳攝）

農友蔡明勳種植的玉女小番茄裂果率很低。（記者蔡宗勳攝）

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