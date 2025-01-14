臨停超商被收「500元清潔費」 高市交通局：違反停車場法

民眾臨停超商停車場被收「清潔費」500元，高市交通局表示恐違反「停車場法」可開罰。（民眾提供）

2025/01/14 17:36

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臨停全家超商被收500元停車費 女車主無奈：當積陰德

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市大社區一超商遭民眾於網路質疑，開車臨停超商門口前土地，臨走前遭店員要求付500元「清潔費」，事後上網分享此事，引發網友議論直呼「太扯」。交通局表示，經查該商場未領有停車場登記證，附設停車場有對未購物使用停車者收取費用，不論收費名目，需依「停車場法」申辦停車場登記證，違者可處3千至1萬5千元。

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有民眾上「Threads」平台貼文，指日前下班去大社區某超商附近，先買晚餐後要回該超商買飲料，車輛卻被超商花圃圍住，一名中年男店員稱車已影響生意，要求支付500元才能離開，付費後事發現發票抬頭並沒有「停車費」品項，忍不住上網抱怨。

仁武警方得知後主動前往瞭解，經向區公所確認車輛停放處屬超商的私人土地；交通局獲報追查該商場未領有停車場登記證，於附設停車場有對未購物使用停車者收取費用，不論其收費名目，依「停車場法」第25條及第26條規定仍應向交通局申辦停車場登記證，違者將依同法第37條規定處以3千元至1萬5千元以下罰鍰，將立即派員前往查處。

該超商總部回應指該店停車收費做法，不合經營規範，已立即要求該店撤下告示，對受影響消費者將全額退還費用。

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