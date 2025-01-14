為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    臨停超商被收「500元清潔費」 高市交通局：違反停車場法

    民眾臨停超商停車場被收「清潔費」500元，高市交通局表示恐違反「停車場法」可開罰。（民眾提供）

    民眾臨停超商停車場被收「清潔費」500元，高市交通局表示恐違反「停車場法」可開罰。（民眾提供）

    2025/01/14 17:36

    相關新聞請見︰

    臨停全家超商被收500元停車費 女車主無奈：當積陰德

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市大社區一超商遭民眾於網路質疑，開車臨停超商門口前土地，臨走前遭店員要求付500元「清潔費」，事後上網分享此事，引發網友議論直呼「太扯」。交通局表示，經查該商場未領有停車場登記證，附設停車場有對未購物使用停車者收取費用，不論收費名目，需依「停車場法」申辦停車場登記證，違者可處3千至1萬5千元。

    有民眾上「Threads」平台貼文，指日前下班去大社區某超商附近，先買晚餐後要回該超商買飲料，車輛卻被超商花圃圍住，一名中年男店員稱車已影響生意，要求支付500元才能離開，付費後事發現發票抬頭並沒有「停車費」品項，忍不住上網抱怨。

    仁武警方得知後主動前往瞭解，經向區公所確認車輛停放處屬超商的私人土地；交通局獲報追查該商場未領有停車場登記證，於附設停車場有對未購物使用停車者收取費用，不論其收費名目，依「停車場法」第25條及第26條規定仍應向交通局申辦停車場登記證，違者將依同法第37條規定處以3千元至1萬5千元以下罰鍰，將立即派員前往查處。

    該超商總部回應指該店停車收費做法，不合經營規範，已立即要求該店撤下告示，對受影響消費者將全額退還費用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播