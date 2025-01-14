春節將屆需求帶動毛豬價格 農業部長陳駿季：確保供應充裕

農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

2025/01/14 14:18

〔記者楊媛婷／台北報導〕農曆春節將屆，隨著需求量增加，毛豬拍賣價格近期每公斤都衝破97元，農業部長陳駿季今（14）日表示，農業部目前希望毛豬拍賣價格合理區間在每公斤百元以下，為確保毛豬數量充足，會依照拍賣價格調度每天屠宰豬隻的數量，強調春節豬肉供應無虞。

傳統節日通常是豬肉需求的旺季，近期毛豬拍賣價格都在相對高點，13日的毛豬交易價格每公斤為98.87元，陳駿季表示，目前毛豬的交易價格每公斤約在97元到99元之間，一定會確保毛豬數量供應充足，也會穩定豬價，讓國人購買豬肉產品不會有太大的負擔；另依農業部統計，去年豬肉進口量約7萬9953噸，較前年的9萬5282噸減少16.1%，陳駿季表示，進口豬肉多是進入加工產品，但農曆春節多以生鮮豬肉為主力消費產品，認為不太會有影響。

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另外，國內雞蛋目前生產過剩，農業部彙整養雞協會、大運輸業者資料，目前國內雞蛋日產量為12.85萬箱（每箱2百顆），蛋商的倉庫都爆滿，又逢春節連放9天，養雞協會蛋雞組則喊話盼取消去年復活的紅盤價，陳駿季表示，紅盤價為陋習，去年開始雞蛋相關團體就沒有再對外公布紅盤價格，農業部身為主管機關，會跟相關產業團體溝通，但基本上蛋價應回歸市場機制，而非由紅盤價處理。

紅盤價格的起因是在於春節期間休市不報盤，但是因為雞蛋保鮮期有限，並且雞隻仍會每天產蛋，雞農也得每天收蛋，因此往年蛋農跟蛋商都會協調一個合理價格作為過年期間雞蛋的收購價，來維持產銷秩序，這就是所謂的「紅盤價」，農業部2022年時曾協調產業團體取消紅盤價，但隨蛋價高漲等，產業團體又於2024年恢復紅盤價。

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