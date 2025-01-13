澎湖社區入口意象夜間照明競賽 西嶼內垵勇奪冠軍

澎湖夜間亮起來，澎湖縣政府舉行夜間照明比賽。（澎湖縣政府提供）

2025/01/13 19:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府推動的「澎湖縣社區入口意象夜間照明美化競賽暨補助計畫」近日已全數完工。總計有內垵社區等11個社區參與，並由縣府偕同專業委員依據創意性、美觀性、實用性與經濟效益等標準審查後，共評選出前3名優秀社區，展示了各自獨具巧思的夜間照明設計，為澎湖的社區注入活力與光彩。

此次競賽中「內垵社區」以活潑生動的造型燈飾裝飾社區入口，透過色彩繽紛的燈光組合和富有童趣的設計，打造出充滿歡樂氛圍的夜間景觀，令人耳目一新，成功獲得委員青睞，獲得澎湖縣社區入口意象夜間照明競賽第一名。

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「鎖港社區」則將燈光結合既有的入口意象，巧妙運用多種燈光設計進行環境美化，包含線燈與點燈的交錯配置，營造出富有層次感的夜間視覺效果，成功將藝術與實用性融為一體，「菜園社區」則為社區入口處的公車候車亭安裝霓虹燈帶，運用多變的燈光變化，營造出既具實用性又富藝術感的候車空間，大幅提升了社區形象與夜間安全，分別獲得第2及第3名。

澎湖縣政府工務處表示，感謝參與本次計畫的所有社區，除了前3名的社區外，其餘社區亦表現得相當亮眼，展現了澎湖縣社區對於社區營造上的熱忱與創意，此次競賽是澎湖縣政府首次透過與社區合作來辦理燈光美化，不僅提升了夜間環境的安全性與美觀性，也促進了社區凝聚力與地方形象，未來將持續推動更多社區美化計畫，攜手共創一個更安全、更亮麗的澎湖家園。

鎖港社區以小管聞名，獲得第二名。（澎湖縣政府提供）

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