為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖社區入口意象夜間照明競賽 西嶼內垵勇奪冠軍

    澎湖夜間亮起來，澎湖縣政府舉行夜間照明比賽。（澎湖縣政府提供）

    澎湖夜間亮起來，澎湖縣政府舉行夜間照明比賽。（澎湖縣政府提供）

    2025/01/13 19:23

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府推動的「澎湖縣社區入口意象夜間照明美化競賽暨補助計畫」近日已全數完工。總計有內垵社區等11個社區參與，並由縣府偕同專業委員依據創意性、美觀性、實用性與經濟效益等標準審查後，共評選出前3名優秀社區，展示了各自獨具巧思的夜間照明設計，為澎湖的社區注入活力與光彩。

    此次競賽中「內垵社區」以活潑生動的造型燈飾裝飾社區入口，透過色彩繽紛的燈光組合和富有童趣的設計，打造出充滿歡樂氛圍的夜間景觀，令人耳目一新，成功獲得委員青睞，獲得澎湖縣社區入口意象夜間照明競賽第一名。

    「鎖港社區」則將燈光結合既有的入口意象，巧妙運用多種燈光設計進行環境美化，包含線燈與點燈的交錯配置，營造出富有層次感的夜間視覺效果，成功將藝術與實用性融為一體，「菜園社區」則為社區入口處的公車候車亭安裝霓虹燈帶，運用多變的燈光變化，營造出既具實用性又富藝術感的候車空間，大幅提升了社區形象與夜間安全，分別獲得第2及第3名。

    澎湖縣政府工務處表示，感謝參與本次計畫的所有社區，除了前3名的社區外，其餘社區亦表現得相當亮眼，展現了澎湖縣社區對於社區營造上的熱忱與創意，此次競賽是澎湖縣政府首次透過與社區合作來辦理燈光美化，不僅提升了夜間環境的安全性與美觀性，也促進了社區凝聚力與地方形象，未來將持續推動更多社區美化計畫，攜手共創一個更安全、更亮麗的澎湖家園。

    鎖港社區以小管聞名，獲得第二名。（澎湖縣政府提供）

    鎖港社區以小管聞名，獲得第二名。（澎湖縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播