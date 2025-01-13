嘉縣縣道164線改善工程完工增設閃黃燈？ 翁章梁：縣府會勘改善

縣道164線改善工程完工。（記者林宜樟攝）

2025/01/13 14:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣縣道164線新港至民雄段改善工程，經2年多施工，去年底完工，提升交通安全。縣長翁章與新港鄉長葉孟龍、縣議員林淑完、黃啟豪、林岱杰及陳文忠等今天前往164線會勘，縣府建設處長郭良江簡報，鄉親反映建議重要路段增設閃黃燈、轉角處水門應內縮等，翁章梁指示縣府建設處再進行會勘改善。

縣道164線新港至民雄段因原有道路快慢車道切換口過多且狹小，路面損壞嚴重、公車站前後和菁埔國小旁缺乏人行道，車禍事故不斷；縣府獲交通部生活圈計畫補助，針對道路品質、車行及人行安全進行改善工程，經2年多施工，去年底完工。

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郭良江表示，縣道164線新港至民雄段有慢車道寬度不足、快車道右轉車輛常在路口發生車禍、路口交會處轉彎車輛與直行車會車空間不足、公車停靠距離不足及快慢車車道分隔區造成視線遮蔽問題，且道路老化受損，經公路局補助1億5611萬元，地方自籌2755萬元，以1億8366萬元經費進行工程。

郭良江說，工程完工後，採雙向四線車道加兩線慢車道設計，設置中央分隔島及路燈並加寬植栽空間，路口處設置左轉專用道，公車站前後及菁埔國小旁設置安全空間，限速50公里。

翁章梁表示，164線是串聯新港及民雄鄉主要幹道，與國道一號中山高連結，交通流量大，春節期間有許多香客到新港奉天宮等廟宇祈福，道路拓寬能大幅提升紓解車流能量及保障用路人行車安全。

嘉義縣長翁章梁（中）等前往縣道164線會勘。（記者林宜樟攝）

縣道164線改善工程完工，為雙向四線車道加兩線慢車道設計。（嘉義縣政府提供）

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