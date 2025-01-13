《實境遊戲2》來了！彰化縣這6處景點當燒腦關卡

2025彰化月影燈季活動，推出「行動代號‧大佛」解謎遊戲，現在開放線上報名，1月25日春節連假首日開跑。 （圖縣府提供）

2025/01/13 13:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府繼去年在「鹿港小鎮光影藝術節」推出《實境解謎遊戲》「行動密碼‧鹿港」成功創造話題後，今年再複製在2025彰化月影燈季活動上，推出「行動代號‧大佛」解謎遊戲，好比《實境解謎遊戲2》，期待跟民眾擦出更多的火花，吸引遊客人潮。

這次解謎遊戲即日起開放報名，活動在春節連假首日（25日）正式登場，將讓玩家化身成偵探，透過小黃鷹提供的線索，解開失蹤謎團。

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遊戲關卡涵蓋八卦山大佛風景區內的五大景點，包括參佛道、九龍池、天空步道、自然生態園區與卦山村，還有一處隱藏彩蛋關卡就在山下的彰化市「扇形車庫」。

縣府城市暨觀光發展處表示，這次解謎地點安排在八卦山大佛風景區、扇型車庫，這兩處景點則為今年彰化縣入選交通部觀光署「台灣觀光100亮點」六處景點當中的兩處，藉此讓遊客玩一處景點，同時挑戰兩項活動。

解謎活動今（13日）天開放線上報名，民眾可直接從愛玩彰化LINE@主選單介面線上報名「行動代號‧大佛」實境解謎遊戲，線上報名只開放500組。

另外，100組會在活動當天讓民眾現場報名參加，繳完150元領取1盒解謎包，每盒解謎包供1至4人遊玩，成功完成通關的玩家，獲得彰化涼圓、飲品及專屬通關禮。彰化縣長王惠美邀請玩家來彰化「燒腦」拿好禮，感受遊戲與彰化旅行的雙重魅力。

解謎地點在八卦山大佛風景區、扇型車庫，這兩處景點則為今年彰化縣入選交通部觀光署「台灣觀光100亮點」六處景點當中的兩處。（圖縣府提供）

2025彰化月影燈季活動推出「行動代號‧大佛」解謎遊戲，延續去年在「鹿港小鎮光影藝術節」推出《實境解謎遊戲》「行動密碼‧鹿港」希望再掀熱潮。（圖縣府提供）

「行動代號‧大佛」解謎遊戲其中一處場地就在彰化扇形車庫。（圖縣府提供）

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