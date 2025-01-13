天冷預防一氧化碳中毒 嘉市熱水器補助專案開跑

嘉義市政府消防局推動補助裝設瓦斯自動關閉器，提升烹調時用火安全。（記者王善嬿攝）

2025/01/13 13:46

〔記者王善嬿／嘉義報導〕冷氣團接力報到，天氣冷颼颼，民眾怕冷常緊閉門窗，今年元旦假期，北部發生住宅使用熱水器，因未保持通風引發一氧化碳中毒，造成1人死亡憾事。為協助民眾正確安裝熱水器，嘉義市政府消防局今年編列12萬9000元預算，補助家戶安裝熱水器，即日起至4月30日受理截止，預估最多可裝43戶。

嘉義市消防局災害預防科長張能哲表示，北部住宅一氧化碳中毒案經檢討致災原因，是屋外式熱水器安裝在加蓋窗戶陽台，民眾使用瓦斯熱水器時，因天冷緊閉門窗、未保持通風，瓦斯燃燒不完全產生一氧化碳，導致不幸事件發生。

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張能哲說，從以往一氧化碳中毒案例發現，仍有少數家戶會將屋外式熱水器安裝在室內、廚房或密閉陽台空間，容易增加中毒風險，建議選用有強制排氣功能熱水器，正確安裝改善。

張能哲表示，熱水器補助專案即日起到4月30日受理申請，設籍嘉義市民都可向鄰近消防分隊申請，如低收、中低收入戶或曾發生一氧化碳中毒事故者、身心障礙者等優先補助。

市消防局延續去年政策，今年編列12萬元，持續推動補助裝設瓦斯爐自動關閉器，即日起受理申請至6月30日，補助戶數為72戶，已33戶登記申請。

市消防局分析，2024年火災件數95件，其中建築火警52件、有8件為爐火烹調不慎導致，占建築火警案15%。

張能哲表示，為協助民眾烹調時避免忘記關火釀災，從2024年開始推動瓦斯爐自動關閉器補助，去年補助50戶一推出就被申請一空，今年爭取經費、增加補助名額為72戶，符合身心障礙、低收入戶、獨居老人、65歲以上民眾、30年以上住宅等條件者可優先補助，詳洽鄰近消防分隊。

天氣冷許多家戶常會緊閉門窗，為避免一氧化碳中毒，嘉義市消防局熱水器補助專案即日起受理申請。（圖由嘉義市消防局提供）

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