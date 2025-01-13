中捷綠線延伸 交通部長陳世凱同意一次核定、分階段施工

交通部長陳世凱表示，中捷綠線延伸工程同意一次核定，分階段施工。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/13 13:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院交通委員立委黃健豪今天上午邀請多位立委及交通部長陳世凱前往中捷綠線尾軌考察綠線延伸線工程進度，陳世凱表示，交通部同意「一次核定分階段施工」，但因彰化段彰東都市計劃未定案，彰化段無法落點，因此市府提出綜合規劃時可附帶條件「彰東都市計劃通過，台中段可先施工」，比較快一點通過。

台中市副市長鄭照新表示，台中市捷運工程局今年元旦成立，因應未來30年台中市捷運六線齊發，以中捷綠線而言，綜合規劃將在今年底完成送案至交通部，捷運紅線也會在今年4月進行可行性研究的決標，逐步達成中市捷運路線。

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立法院交通委員會立委黃健豪今天邀請立委何欣純、廖偉翔及羅廷瑋等3位立委及多位市議員，在中捷綠線的尾軌舉行延伸工程考察，交通部長陳世凱親自出席。

黃健豪、何欣純、廖偉翔及羅廷瑋表示，台中市目前只有一條捷運綠線，市民都希望其他捷運趕快蓋，以捷運綠線延伸工程而言，北屯人口增加快速，大坑更是平假日都是很多人去登山，捷運延伸到大坑有必要且要加速，而台中市有很多彰化人來工作，因此延伸到彰化也是中市民及彰化縣民的殷切期待，但希望能一次核定分階段施工。

何欣純更表示，除了綠線延伸大坑，因為太平、大里的人口還一直增加，未來還要保留台中捷運紫線的規劃來延伸屯區。

陳世凱表示，交通部同意4位立委所提出的「一次核定分階段施工」，但現在面臨彰化彰東區的都市計劃一直出不來，造成落站點一直無法設定，相信讓中市府頭痛，讓綜規的細部規劃很困難，請市府跟鐵道局討論，如何解決，落站點未定前，計劃如何送。

陳世凱指出，行政院通過的可行性研究是要把兩邊效益加在一起，當綜合規劃要拆開去講，即便交通部同意，行政院不見得同意；但他建議在提出分階段施工可附上條件 ，就是在綜合規劃內寫進來，就是都市計劃過了，台中市段可先施工，市府可朝此方向努力，交通部會拜託內政部，也請立委協助跟內政部溝通，趕快把彰東都市計劃通過。

中捷綠線延伸工程分兩段，台中市有兩站，共2.49公里，松竹跟軍功路口及松竹跟軍福十六路口，烏日延伸彰化有5站，6.59公里，分別是成功嶺大門東側、榮泉健行路口、金馬彰興路口、金馬中山路口、金馬車站，總工程經費為355.91億元。

多位立委與交通部長陳世凱（右四）共同考察中捷綠線延伸工程。（記者蘇金鳳攝）

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