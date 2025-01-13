新北三重光興段都更案動土 建17層高現代化消防廳舍及社宅

新北不少辦公廳舍急待更新，像三重消防分隊使用已近40年，今舉辦都更動土典體。（記者羅國嘉攝）

2025/01/13 13:37

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市長侯友宜今（13）日出席，三重區光興段1008地號等17筆土地公辦都市更新案的開工動土典禮，未來將蓋起1棟地上17層、地下4層住宅辦公大樓，不只讓近40年的消防廳舍現代化，提高防災效率，也供社宅等使用。市議員建議，分回房舍要多元思考彈性作法，未來出勤也應思考鳴笛機制。

三重消防分隊廳舍位於文化南路，鄰近捷運台北橋站及光興國小，交通便捷，但使用已近40年，屋況老舊且防災防震機能缺乏，經市府評估決定以公辦都更方式活化，盼藉此改善周邊地區環境品質、帶動周邊區域發展。

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侯友宜指出，該消防廳舍使用多年，當中市有土地比率約98.48％，國有土地比率約1.52％，未來分回住宅將可做社宅等用途，預計2028年完工；而該基地面積約646坪，整體空間規劃為複合型使用，包含三重消防分隊廳舍、住宅以及實施者，捐贈約223坪公益設施空間作公共托育中心，其中市府分回住宅部分，將視交屋時整體社宅供需狀況及民眾需求，並依市府及中央多元居住政策滾動檢討使用用途。

財政局長陳榮貴說明，該案基地已於去年8月取得建造執照，刻由川悅建設實施者辦理開工準備作業，將導入銀級綠建築及銀級智慧建築設計，透過臨路退縮留設6公尺人行道，作為都市防災重要的緩衝空間，未來消防分隊廳舍仍會在原址持續為民服務，守護地區安全。

陳榮貴表示，為了讓消防分隊發揮更好的勤務效能，重建後廳舍空間規劃可容納大型現代化的救災車輛，實施者更捐贈500萬元供消防分隊，增購消防救災設備，同時消防分隊也將規劃建置AI智能值班台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門，及備勤室燈光，讓消防人員可以提早20秒出勤，提升救災救護效率。

財政局財產開發科長許世廸指出，推動期間將辦理多場都更公益講座，希望讓市民瞭解都更權利變換估價，及強化社區防災機能等相關議題，引導民眾參與都市更新，更邀請消防局於光興國小向學童宣導都市防災等重要觀念，以強化學童防災意識與災害防救知識，盼透過都更及防災講座推廣，共創宜居城市。

市議員李倩萍認為，因該處消防車要值勤職務時，鳴笛部分對於社區、學校有較大影響，建議市府參考台北市小巷弄案例，至於對於近日六張街案，想必大家也擔憂，但土地的條件已是固定，不能就此不做，因此市府就會針對較大型的建設公司，用專業去克服，比如在做開挖地下室時，防水、連續壁的部分要做的更完備。

市議員王威元表示，未來完工將分回超過6成房舍，市府也應好好規畫，建議以更彈性作法，比如中繼住宅、包租代管及出售等，並將所得用於其他更有效建設。

新北市長侯友宜（中）與立委洪孟楷（左1）等人出席三重光興段都更案動土。（記者羅國嘉攝）

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