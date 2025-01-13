天敵神出鬼沒 台南社大追蹤龍崎穿山甲八成受傷

台南龍崎穿山甲遭到野犬攻擊的事件頻傳。（記者蔡文居攝）

2025/01/13 13:23

〔記者蔡文居／台南報導〕被國際自然保護聯盟列為「極度瀕危」的穿山甲，近來遭到動物攻擊的事件頻傳，台南社區大學環境小組長期在台南龍崎地質公園進行監測，透過架設自動相機，發現當地穿山甲生態豐富，但嚴重面臨野狗攻擊的威脅，發現時受傷比率達八成以上。

南市動保處表示，龍崎地質公園周遭範圍相當大，每次到現場也都看不到任何犬隻，因此只能以誘捕籠捕捉，捕獲的犬隻則不予回置。該處於2023年共計捕捉26犬隻，2024年共計捕捉10隻，今年至1月13日尚未有捕捉，目前持續派員加強區域巡管制工作，並請里長與當地社區發展協會宣導家犬勿放養。

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台南社大環境小組統計，從2022年7月至2024年11月，這2年多來，他們在龍崎共追蹤記錄了11隻穿山甲，其中有9隻四肢和尾巴皆有傷口，發現時受傷比率達八成以上，主要是遭犬隻咬傷，另外也有少數是被網具纏繞受傷。

社大環境小組助理研究員陳泰豪表示，龍崎穿山甲目前最主要天敵就是浪浪，牠們神出鬼沒，他在當地記錄5年也很少遇到，但近來自動相機拍攝到浪浪的比率卻日增，野生動物反而愈來愈少，目前動保處雖有置放誘捕籠捕捉流浪犬，但效果有限，穿山甲遭浪浪攻擊的受傷的案件仍然頻傳。

台灣的穿山甲為台灣特有亞種，屬於珍貴稀有的保育類野生動物，由於族群數十分稀少，被國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為極危等級。穿山甲棲息於中低海拔地區，以白蟻、螞蟻為食，屬夜行性的穴居動物。

台南社大在龍崎地質公園周遭，利用自動相機拍攝到浪浪的比率日增，甚至還有幼犬。（記者蔡文居翻攝）

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