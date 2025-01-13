春節好去處！2025屏東熱博1/25開幕 開放遊客走進彩稻區

屏東熱博今年的彩稻主題為「彩稻進化曲」，面積約2.5公頃，融入屏東農業特色。（模擬圖，屏東縣政府提供）

2025/01/13 13:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣是台灣農業的南方明珠，多樣且豐饒的農產資源引領潮流，每年春節受到遊客歡迎的「屏東熱帶農業博覽會」，將於1月25日起開展，今年園區雖縮小規模、縮短展期，但內容更加精緻，夜間也開放，遊客更可走進彩稻區，拍出更美的照片。

屏東縣政府今天（13日）公布2025年屏東熱博的特色與規畫，以「非常未來」為策展主軸，本月25日起開展至2月9日止，每日開放時間為上午10點30分至晚間7點30分，期待運用藝術設計的呈現方式，詮釋屏東導入創新科技與永續思維的農業新願景。

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屏縣府農業處長鄭永裕表示，今年熱博的「非常農村・彩稻進化曲」展區是以策展思維描繪農業新生活想像的精緻畫卷，不同作物拼湊出的二峰圳伏流水意象，如生命之泉在屏東大地一般勾勒出的點點生機，搭配兩側代表金黃麥浪、鷹翅、豐收等圖騰，不僅能讓遊客視覺觀賞，更能走入圖畫中親身體驗。

「地景長廊」展區充分展現屏東農產多樣化與豐饒特色，感受人與自然共生的和諧之美；未來願景展區則描繪近零碳排與創新能源共同擘劃的未來農業場景，看屏東綠色科技農如何建構永續未來的創新藍圖。

年節期間想了解屏東農村生活風土的遊客，則可至「百花百果」展區感受自然豐饒，共同參與屏東人文活力與歡樂所交織的盛景，同時也觀賞熱博期間主辦單位準備的各式限定演出及驚喜。

至於屏東物產館也將於熱博期間重新開館，將舉辦好食好事好物展，讓在地故事與美味精彩交融，展現屏東永續未來理念下綠色承諾與在地創新的豐富成果。

鄭永裕表示，高科技與智慧輔助的導入，已深入人類生活中的各類大小事務，對於「食為天」的農業來說，每個環節的改變同時也影響人類文明對待萬物與土地的種種思維態度；2025屏東熱帶博覽會以「非常未來」為主題，就是描述科技輔助農村從內斂走向活躍、種植有效、養殖友善，讓永續得以實踐，打造出當代鄉村生活的藍圖。

屏東縣政府今天宣布，2025屏東熱帶農業博覽會將於1月25日起開展。（記者羅欣貞攝）

2025屏東熱博園區導覽圖。（圖由屏東縣政府提供）

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