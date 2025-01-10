慈濟大林醫院涉偷畫盜圖風波 原創者曝當年與證嚴對話內容

大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖，壁畫原創作者是知名油畫家李健儀。（資料照）

2025/01/10 11:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，針對院方表示將在壁畫前標示製作原由及原創者身分，原創者、知名油畫家李健儀受訪時透露，當初證嚴法師得知《佛陀問病圖》壁畫換人畫之後曾當面向他詢問此事，他向證嚴說明原委，證嚴只能無奈說「錢他們出的啦」。

導演陳保中日前在臉書發文爆料大愛電視台無預警腰斬他執導的戲劇拍攝，還要追討已付的兩期款項791萬8千元，後續效應發酵，各產業曾吃過慈濟虧的爭議事件一一爆出。作家苦苓提及嘉義大林慈濟醫院大廳的「佛陀問病圖」多年前就涉偷畫盜圖爭議；8日院方發表聲明，稱將在壁畫前標示製作原由及原創者身分，希望平息紛爭。

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根據《三立新聞網》，李健儀針對院方的的補救措施表示肯定，並透露證嚴當時聽他說明緣由後無奈表示「錢他們出的啦！」基於不想傷害慈濟和不捨證嚴還要坐輪椅出庭，李健儀決定剩下的部分自己幫忙畫，如今能被還原這段往事及獲得尊重，總算出一口氣。

雖然李健儀不願追究此事，但他的兒子李承道昨日（9日）仍在臉書發文替父親抱屈。李承道說，謝謝各界關心家父家母過去經歷的事，家中長輩不願追究，以德報怨，是典型純厚的台灣人，今日所言代表他本人。

自古到今，一個藝術家能傳世的作品有幾件？從小看著母親經營藝廊、走訪世界各地的美術館、見過父親的畫被教宗若望保祿二世典藏在梵蒂岡。現在自己當畫家，他曾經拜在村上隆的門下，知道那有多難。能否做出偉大的作品，是能力的問題，作品畫出來，簽上別人的名字，那是另一件事，他的藝術家創作人朋友們，你們願意嗎？

李承道指出，當時他年紀尚小，沒有能力幫忙，因為父親的草稿缺少素材，李承道披著白袍充當畫中一位小僧人，過程仍是記憶猶新，期待一張巨大的作品即將問世。後來的故事大家現在已經知道了，即便再不願，25年來總有各種機會再見到或談到那堵牆壁，望著有偌大的靠山撐腰，想到只有憤怒、失望，最後剩下嘆息，我們現在都知道，慈濟大林醫院放在大廳的畫是偷來的，偷這張畫的人，是當時一位師姐、和陪著我父親前去壁畫現場勘查的陳欽明先生，前者貪功、後者貪財，神不知鬼不覺把工程攬下來，其後為了彌補封口，才有了所謂的合約。

李承道續指，當時他的父母才四十多歲，常常一張訂單的畫款要用上好一陣子，母親為了不影響他和弟弟的生活，曾經額外獨自經營餐廳，那時的社會環境讓他們沒有選擇，他們的遭遇有人會相信嗎？苦苓大叔的記性真的很好，當年他也幫忙家裡傷腦筋，謝謝他願意幫忙說出來，他現在除了創作也教書，他很鼓勵學生到台灣各處的美術館欣賞作品，去了解作品背後的故事。畢卡索有一個非常有名的事件，在默默無聞的時候靠畫肖像討生活，一個有錢人請他畫像，完成後看他也不能賣給別人就要求打折，畢卡索不賣，過了許久，他成名了，有錢人在展覽會上看到自己的畫像，作品的標題寫了「賊」，面紅耳赤的有錢人為了下架最後花了好幾倍的錢把畫買了，他很喜歡這個故事。

李承道直言，一件作品能夠傳世，常常因為它背後有很棒的故事，台灣現在最出名的，就是慈濟大林醫院大廳牆上的壁畫，它的故事是什麼———它是偷來的，台灣現在多了一個知名景點，大家去嘉義玩的時候不妨可以去看看，看那張偷來的畫，有經過路過的朋友歡迎拍照打卡慈濟最偉大的作品，直到他們把畫拆了，他就說到這，該說的都說了，該去畫畫了。

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