續辦「班班有鮮乳」等經費 蔣萬安再喊話中央：已編預算盼維持

台北市長蔣萬安今（9）日出席「台北迎春暖，瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，除致詞外並與來賓一同現場揮毫。（記者叢昌瑾攝）

2025/01/09 11:51

〔記者何玉華／台北報導〕行政院去年12月宣佈停辦「班班有鮮乳」政策，台北市長蔣萬安極力爭取中央續辦，他今（9）天再喊話，既然已經編列預算，希望能夠維持，只要預算到位，就可以讓孩子們喝到鮮乳；北市教育局已規劃讓學生憑數位學生證或酷課APP至超商領取，一旦中央經費補助到位，最快4月可啟動。

蔣萬安今天出席市府中庭舉辦的寫春聯活動，對於他極力爭取續辦「班班有鮮乳」政策的經費來源，是否會從市庫自掏腰包？蔣萬安表示，中央政府編了4年44億元的預算執行班班喝鮮奶，希望能夠維持這筆預算。過去執行的方法造成老師、校方困擾，也造成很多亂象，但政策本身是好的，從日本的實際數據可以證明，讓孩子喝鮮奶對成長發育有很好的幫助。

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蔣萬安表示，他願意排除各項困難，也拜訪了四大超商及大型通路業者爭取到同意，讓孩子透過結合悠遊卡的數位學生證，直接到超商領取架上的鮮乳，這樣的方式可以解決現在面臨的各項問題。既然中央已經編列預算，只要這筆預算到位，地方政府就可以讓孩子喝到鮮乳。

北市教育局初步規劃每學期最多供應18至20次，每週至少供應1次，學生可憑數位學生證至超商領取，品項除冷藏鮮奶外，也包括保久乳及豆漿等；另考量部分學童跨區就讀，已與新北市討論，未來可跨區領取乳品。只要中央經費補助到位，最快4月可啟動。

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