為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    續辦「班班有鮮乳」等經費 蔣萬安再喊話中央：已編預算盼維持

    台北市長蔣萬安今（9）日出席「台北迎春暖，瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，除致詞外並與來賓一同現場揮毫。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長蔣萬安今（9）日出席「台北迎春暖，瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，除致詞外並與來賓一同現場揮毫。（記者叢昌瑾攝）

    2025/01/09 11:51

    〔記者何玉華／台北報導〕行政院去年12月宣佈停辦「班班有鮮乳」政策，台北市長蔣萬安極力爭取中央續辦，他今（9）天再喊話，既然已經編列預算，希望能夠維持，只要預算到位，就可以讓孩子們喝到鮮乳；北市教育局已規劃讓學生憑數位學生證或酷課APP至超商領取，一旦中央經費補助到位，最快4月可啟動。

    蔣萬安今天出席市府中庭舉辦的寫春聯活動，對於他極力爭取續辦「班班有鮮乳」政策的經費來源，是否會從市庫自掏腰包？蔣萬安表示，中央政府編了4年44億元的預算執行班班喝鮮奶，希望能夠維持這筆預算。過去執行的方法造成老師、校方困擾，也造成很多亂象，但政策本身是好的，從日本的實際數據可以證明，讓孩子喝鮮奶對成長發育有很好的幫助。

    蔣萬安表示，他願意排除各項困難，也拜訪了四大超商及大型通路業者爭取到同意，讓孩子透過結合悠遊卡的數位學生證，直接到超商領取架上的鮮乳，這樣的方式可以解決現在面臨的各項問題。既然中央已經編列預算，只要這筆預算到位，地方政府就可以讓孩子喝到鮮乳。

    北市教育局初步規劃每學期最多供應18至20次，每週至少供應1次，學生可憑數位學生證至超商領取，品項除冷藏鮮奶外，也包括保久乳及豆漿等；另考量部分學童跨區就讀，已與新北市討論，未來可跨區領取乳品。只要中央經費補助到位，最快4月可啟動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播