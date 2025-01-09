嘉市「大白熊」小綠人上路 兩處路口限定亮燈

嘉義市小綠人結合大白熊，成特色行人號誌燈。（嘉義市政府提供）

2025/01/09 11:49

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市行人號誌燈（小綠人）秀創意，近日在嘉義車站前兩處路口設置小綠人「大白熊」燈，此燈由插畫家SMART莊信棠設計授權，以剪影大白熊搭配小綠人及加裝燈箱方式顯示，讓行人號誌更醒目，創意展現城市觀光意象，又提升行人穿越馬路安全。

嘉義市政府交通處去年9月在文化路夜市、中正路商圈設置火雞燈，創意行人號誌獲好評，近日在嘉義車站前「沉睡大白熊」附近的中山路與中正路、中山路與林森西路口，裝設兩處小綠人加裝燈箱，透過LED燈面動態圖像，結合嘉義市知名地標大白熊圖案，伴隨小綠人的動態圖像，吸引停等紅燈的行人注意，減少行人因低頭使用手機，或其他不專心行為，忽略行人燈號致交通危險。

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市府交通處表示，大白熊燈由莊信棠無償提供設計構想動畫檔，授權號誌廠商尚正科技公司，進行LED面板技術設計開發。

市府交通處表示，行人專用號誌設施涉及交通安全、導引和統一辨識等問題，須依道路交通標誌標線號誌設置規則統一設置規定辦理，由於小綠人設計需以「人」的圖像顯示，而非其他動物或物體，因此市府透過額外加裝燈箱的方式，將白熊燈融入行人專用號誌運作中，在符合交通管制設備規範前提之下，讓行人號誌更為醒目。

大白熊小綠人在嘉義車站前亮燈。（嘉義市政府提供）

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