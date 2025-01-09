新竹市光復高中啦啦隊全國賽穿金戴銀 高一生不怯場

新竹市光復高中啦啦隊參加全國啦啦隊錦標賽包辦1金2銀2銅，高一生不怯場奪冠實至名歸。（記者洪美秀攝）

2025/01/09 11:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光復高中今年勇奪2024年第21屆全國啦啦隊錦標賽的1金2銀2銅，其中高一生組成的啦啦隊站上比賽舞台毫不怯場，展現初生之犢不畏虎精神，以高技術難度與氣勢奪下冠軍頭銜，實至名歸。

校長李詩慶說，學校舞蹈啦啦隊和競技啦啦隊成員多以高一新生為主，經2個多月的訓練，能有此成績相當不容易，其中光復啦啦隊吉祥物精神~花豹 （PANTHER） ，是2002年創立光復全女子組啦啦隊時所選的吉祥物，以花豹有「迅速、爆發、優雅」特質，展現啦啦隊設定目標專注出擊的精神與態度。

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雖練習時間長，且多是團隊練習，需要花時間培養默契，每次練習都為完美呈現比賽成果，有隊員雖歷經碰撞淤青，但都在彼此配合及磨合下達到最佳狀態，也因此在本屆比賽的競技啦啦隊團體組（競啦）與彩球團體組（舞啦）得以整齊畫一、精湛完美詮釋啦啦隊的精采舞姿，其中金字塔技術動作和編排流暢的舞蹈跳躍與轉圈動作，比賽時幾乎贏得在場觀眾如雷掌聲，更順利拿下1金2銀2銅佳績。

新竹市光復高中啦啦隊參加全國啦啦隊錦標賽包辦1金2銀2銅，高一生不怯場奪冠實至名歸。（記者洪美秀攝）

新竹市光復高中啦啦隊參加全國啦啦隊錦標賽包辦1金2銀2銅，高一生不怯場奪冠實至名歸，更有完美的金字塔舞姿呈現。（記者洪美秀攝）

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