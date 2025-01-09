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    溫暖圍爐過好年 婚宴會館連8年在澎湖辦愛心餐會

    澎湖灣時尚婚宴，連續8年抵澎行善。（澎湖家扶中心提供）

    澎湖灣時尚婚宴，連續8年抵澎行善。（澎湖家扶中心提供）

    2025/01/09 11:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖灣時尚婚宴8日晚間在順成餐廳辦理「愛心圍爐感恩餐會」，邀請澎湖家扶中心、澎湖照顧服務協會魔豆小舖、澎湖縣天主教惠民啟智中心的服務家庭與慢飛天使們，在農曆年前一同圍爐，享用美食佳餚，盼讓所有家庭感受愛與溫暖，善舉已連續8年。

    澎湖家扶中心與惠民啟智中心孩子與慢飛天使，也在餐會中帶來精彩的鑼鼓和音樂表演，現場充滿歡樂與掌聲，澎湖灣時尚婚宴總經理郭春桂更邀請孩子們來到台前，向家人表達愛與感謝，讓餐會現場充滿感人又溫馨的氛圍，後由澎湖家扶中心主委蕭文勝代表致贈感謝狀，感謝總經理郭春桂及贊助餐會的各界善心人士，長年對澎湖家庭的關懷，並將孩子們所寫的感謝小卡送給郭春桂。

    郭春桂透過自身號召力，邀請親朋好友與各界善心人士一起投入公益，已連續12年分別於南投、金門及澎湖的家扶中心辦理愛心餐會，招待家扶基金會服務家庭，今年是送愛來澎湖的第8年，從澎湖家扶中心的服務家戶更逐步擴展到澎湖縣照顧服務協會、惠民啟智中心。

    由於春節、寒假後便是開學季，許多弱勢兒少將面臨學費及學習各項開銷，澎湖家扶扶助的大專生將於1月21日到23日早上於農會前進行愛心義賣，籌募獎助學金，呼籲民眾加入「助學」行列，幫助澎湖孩子安心就學，翻轉貧窮。

    送愛到澎湖離島，澎湖灣婚宴時尚會館八年不間斷。（澎湖家扶中心提供）

    送愛到澎湖離島，澎湖灣婚宴時尚會館八年不間斷。（澎湖家扶中心提供）

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