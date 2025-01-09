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    強烈大陸冷氣團來襲！各地冷颼颼 1/13清晨北台灣低溫探8度

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/01/09 11:35

    〔記者林志怡／台北報導〕受強烈大陸冷氣團，全台各地今日起逐漸降溫。中央氣象署指出，這波冷氣團影響以週五至週六最明顯，各地夜間至清晨都有機會出現12度以下低溫，北台灣與部分中部地區則再探10度以下，週日至下週一（13日）清晨則因天氣轉乾，北台灣有機會出現8度以下低溫，民眾務必注意保暖。

    中央氣象署技正林秉煜說明，受到強烈大陸冷氣團影響，北部地區昨日至今日氣溫已下降約2至3度，中南部地區今日氣溫也將緩步下滑，這波冷氣團預計影響台灣至週日，又以週五至週六期間最為寒冷，各地都有機會出現12度以下低溫，且北台灣、中部地區氣溫可能降至10度以下。

    林秉煜也提到，由於週六前台灣周邊水氣較多，迎風面的桃園以北、宜蘭、花蓮等地區容易有降雨出現，若有中層雲系自台灣西側靠近並通過台灣，西半部的山區也可能有雨，配合氣溫偏低的時期，路面容易有結冰、雪霰等發生，其他地區雲量則持續偏多。

    此外，林秉煜指出，本週天氣預計從週日起轉乾，全台僅剩東半部地區有零星雨，雖冷氣團稍有減弱，但各地感受上還是相當寒冷，加上清晨的輻射冷卻效應影響，低溫範圍比週五晚間至週六清晨更廣，各地氣溫都有機會下降至10度以下，北台灣氣溫則再探8度以下。

    林秉煜說，週一白天起氣溫將稍有回升，且天氣相對穩定，中南部、宜花地區白天高溫重回20度以上，北部、宜蘭地區也可接近20度，民眾可把握時間進行年節掃除，而週三起將再有一波東北季風影響台灣，並有南方水氣靠近，迎風面的北部、東半部地區降雨機率提高，但氣溫下滑幅度相對較小。

    低溫提醒。（圖由中央氣象署提供）

    低溫提醒。（圖由中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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