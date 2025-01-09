會計師團體連9年獻愛 台南東區南關線弱老共餐獲3千公斤米

台灣省會計師公會透過立委王定宇（左3）轉介把三千公斤愛心米捐送給台南東區與南關線的老人共餐據點。（記者王俊忠攝）

2025/01/09 11:58

〔記者王俊忠／台南報導〕連續9年由台灣省會計師公會與立委王定宇合辦的年終贈米活動，今（9）日上午在王定宇台南東區服務處舉行。會計師公會副理事長吳岳峰等一行出席贈送；而南關線、東區各受贈單位里長、社區發展協會理事長也到場受贈、表達謝意。

王定宇表示，省會計師公會長期的贈米善舉，迄今持續9年，今年贈米總數達到3000公斤，讓受贈單位在使用上更充裕。，捐贈方會計師公會平常服務工商，受贈方里長們忙於里務，卻願意為社會弱勢、老人共餐付出心力，兩者都是社會良善的力量。很高興9年來能擔任贈米善舉的中介角色，今年這批贈米，將分送南關線與東區各老人共餐據點，讓會計師公會的愛心無遠弗屆。

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省會計師公會副理事長吳岳峰表示，與立委王定宇合作的歲末贈米活動已延續9年，可說是1項愛心傳統。會計師工作雖較為嚴謹，但參與各項愛心活動從不落人後。每年歲末贈米，因知悉王定立深耕基層、熟知民情，才能把3千公斤白米精準的送到需要的單位與社區。

受贈代表、東區大智里里長黃日新表示，很感謝立委王定宇與省會計師公會，多年來對社區老人與弱勢的照顧。從捐贈端到提供社區老人食用愛心白米，是一群人共同努力的成果，特別代表各受贈單位向王定宇與會計師公會表達由衷謝意。

台灣省會計師公會透過立委王定宇（中站在關字者）轉介把三千公斤愛心米捐送給台南東區與南關線的老人共餐據點。（記者王俊忠攝）

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