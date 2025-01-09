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    台中捷運2025年度票卡亮相 市長盧秀燕「落」英文

    台中市長盧秀燕致贈台中捷運2025年度票卡給平等國小南非籍英語老師。（記者歐素美攝）

    台中市長盧秀燕致贈台中捷運2025年度票卡給平等國小南非籍英語老師。（記者歐素美攝）

    2025/01/09 12:01

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕今天訪視台中市最偏遠的國小平等國小，贈送南非籍的英文老師一張台中捷運2025年度票卡，使得台中市今年的捷運卡提前曝光亮相。

    盧秀燕表示，台中市是全國第二大城市，我們要邁向國際化城市，所以語言特別重要，教育部部頒的課程裡有外語教學，但我們覺得不夠，因為台灣人英語無法朗朗上口，主因跟外國人接觸太少及口語練習的時間太少，所以從她上任以來，台中市高中職下以共350多個學校只有20多個外籍合格老師，市府大力投資經費約2億元，每年聘請外國老師進來教學，目前台中市外籍英語老師約有260多位。

    由於平等國小南非籍的英語老師還要支援梨山國中小學，為節省其交通費，盧市長今天特別贈送一張台中捷運2025年度票卡，希望該名教師可以繼續留在台中教英語，意外使得台中捷運2025年度票卡提前亮相。而且盧秀燕還都用英文表達跟這位老師溝通，說明他的贈卡用意。

    平等國小並特別致贈盧市長一件環山部落特有的族服，校方表示，一般泰雅族的服裝以紅色為主，環山部落則偏向紫色，非常特別。

    台中捷運2025年度票卡，提前亮相。（記者歐素美攝）

    台中捷運2025年度票卡，提前亮相。（記者歐素美攝）

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