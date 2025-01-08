時代的眼淚！台中逾50年「四維自助餐」1/17收攤 滑蛋、糖醋肉成絕響

位於台中州廳附近的「四維自助餐廳」創立逾50年，是台中營業最久的自助餐店，附近有台中女中、台中地院，許多顧客從小吃到大。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/08 16:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕時代的眼淚！位於台中州廳附近的「四維自助餐廳」，附近有台中女中、台中地院，創立逾50年，號稱是台中營業最久的自助餐廳，近日宣布將於1月17日結束營業，讓許多從小吃到大的顧客相當驚訝，朱姓老闆表示，自助餐要準備少50道菜，手續繁複，下一代無意願接手，只好忍痛結束。

四維自助餐廳在1973年創立，在當地知名，味美價格實在，市府還在台中州廳時，中午吃飯時人龍排隊到下一個街口，一天來客量超過6、700人，員工多達15人，朱老闆為感謝顧客長久支持，準備4、50年前開始使用的用餐分格鐵盤及印有四維的圍裙各200件送給顧客留念，每天限量贈送，昨天已送罄，讓顧客也很感動。

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四維自助餐每天要準6、70道菜，少則55道，3天吃上百公斤的白米，生意相當好，尤其是店內的糖醋肉、滑蛋相當知名，其中滑蛋被顧客稱為「全台中最好吃的滑蛋」，與朱老闆一同經營妹妹說，店裡的肉類全是現買溫體肉、自己切肉、自己醃製，比一般自助餐手續更繁複，很多新來師傅看到作業程序這麼複雜，無法做下去。

朱老闆說，四維自助餐是父母創立，他原本是在日商公司上班，因兄弟無人接手，最後由他傳承，也做了30多幾年，但是自己也逾60歲，和妹妹的體力也難以負荷，有師傅也做了35年，店內阿姨也65歲，第三代雖曾嘗試接手，但做了幾天就打了退堂鼓，本來計畫去年結束營業，但老媽媽還在，後來母親過世，全家決定在今年1月17日歇業，很捨不得。

四維自助餐廳歇業後，原址已出租也是經營餐廳，朱老闆與妹妹說，自家註冊商標「四維自助餐廳」會保留，不會出賣，感謝顧客支原與愛護，近日許多從小吃到大的顧客趕緊帶家人回味，直呼好可惜，也向朱老闆與妹妹感謝與打氣。

四維自助餐廳週邊為台中女中、居仁國中、忠孝國小，學生都是吃這家長大，是當地的人氣自助餐，有網友還說「我小學的時候，四維自助餐生意超級無敵好」。

四維自助餐廳菜色多達5、60道，糖醋肉和滑蛋是招牌。（記者蔡淑媛攝）

四維自助餐廳老闆準備200個4、50年前開始使用的用餐分格鐵盤送給顧客留念，每天限量贈送，已被索取完畢。（記者蔡淑媛攝）

四維自助餐廳朱老闆與妹妹經營多年，堅持維持父母的好味道及品管。（記者蔡淑媛攝）

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