為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    時代的眼淚！台中逾50年「四維自助餐」1/17收攤 滑蛋、糖醋肉成絕響

    位於台中州廳附近的「四維自助餐廳」創立逾50年，是台中營業最久的自助餐店，附近有台中女中、台中地院，許多顧客從小吃到大。（記者蔡淑媛攝）

    位於台中州廳附近的「四維自助餐廳」創立逾50年，是台中營業最久的自助餐店，附近有台中女中、台中地院，許多顧客從小吃到大。（記者蔡淑媛攝）

    2025/01/08 16:54

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕時代的眼淚！位於台中州廳附近的「四維自助餐廳」，附近有台中女中、台中地院，創立逾50年，號稱是台中營業最久的自助餐廳，近日宣布將於1月17日結束營業，讓許多從小吃到大的顧客相當驚訝，朱姓老闆表示，自助餐要準備少50道菜，手續繁複，下一代無意願接手，只好忍痛結束。

    四維自助餐廳在1973年創立，在當地知名，味美價格實在，市府還在台中州廳時，中午吃飯時人龍排隊到下一個街口，一天來客量超過6、700人，員工多達15人，朱老闆為感謝顧客長久支持，準備4、50年前開始使用的用餐分格鐵盤及印有四維的圍裙各200件送給顧客留念，每天限量贈送，昨天已送罄，讓顧客也很感動。

    四維自助餐每天要準6、70道菜，少則55道，3天吃上百公斤的白米，生意相當好，尤其是店內的糖醋肉、滑蛋相當知名，其中滑蛋被顧客稱為「全台中最好吃的滑蛋」，與朱老闆一同經營妹妹說，店裡的肉類全是現買溫體肉、自己切肉、自己醃製，比一般自助餐手續更繁複，很多新來師傅看到作業程序這麼複雜，無法做下去。

    朱老闆說，四維自助餐是父母創立，他原本是在日商公司上班，因兄弟無人接手，最後由他傳承，也做了30多幾年，但是自己也逾60歲，和妹妹的體力也難以負荷，有師傅也做了35年，店內阿姨也65歲，第三代雖曾嘗試接手，但做了幾天就打了退堂鼓，本來計畫去年結束營業，但老媽媽還在，後來母親過世，全家決定在今年1月17日歇業，很捨不得。

    四維自助餐廳歇業後，原址已出租也是經營餐廳，朱老闆與妹妹說，自家註冊商標「四維自助餐廳」會保留，不會出賣，感謝顧客支原與愛護，近日許多從小吃到大的顧客趕緊帶家人回味，直呼好可惜，也向朱老闆與妹妹感謝與打氣。

    四維自助餐廳週邊為台中女中、居仁國中、忠孝國小，學生都是吃這家長大，是當地的人氣自助餐，有網友還說「我小學的時候，四維自助餐生意超級無敵好」。

    四維自助餐廳菜色多達5、60道，糖醋肉和滑蛋是招牌。（記者蔡淑媛攝）

    四維自助餐廳菜色多達5、60道，糖醋肉和滑蛋是招牌。（記者蔡淑媛攝）

    四維自助餐廳老闆準備200個4、50年前開始使用的用餐分格鐵盤送給顧客留念，每天限量贈送，已被索取完畢。（記者蔡淑媛攝）

    四維自助餐廳老闆準備200個4、50年前開始使用的用餐分格鐵盤送給顧客留念，每天限量贈送，已被索取完畢。（記者蔡淑媛攝）

    四維自助餐廳朱老闆與妹妹經營多年，堅持維持父母的好味道及品管。（記者蔡淑媛攝）

    四維自助餐廳朱老闆與妹妹經營多年，堅持維持父母的好味道及品管。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播