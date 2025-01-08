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    彰市春節敬老禮金每人6千 總金額近2億

    彰化市長林世賢（右）發紅包給出席最高齡的98歲郭秋季（左）。（記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢（右）發紅包給出席最高齡的98歲郭秋季（左）。（記者湯世名攝）

    2025/01/08 12:40

    〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節將屆，彰化市將於16日發放給年滿70歲以上長者、每人6千元的「春節敬老禮金」大紅包，今年全市可獲領敬老禮金的長者共3萬482位，發放總金額高達1億8289萬2000元，號稱全國最幸福。

    今年將於16日在各里辦公處或各里指定地點，發放春節敬老慰問禮金，凡年滿70歲，在彰化市設籍6年以上的長者且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老禮金6000元及長壽麵線一份。有關禮金領取的方式，為順應時代潮流及尊重長者的意願，讓長者自願選擇採領現金或者用轉帳的方式；以今年為例，有2萬2822人選擇用轉帳、占74.87％，領現金的為7660人、占25.13％。

    今天在彰化生活藝文館舉行的春節敬老禮金記者會，市長林世賢邀請謝美華女士、蔡美琴女士、宋開森先生、宋莊秀盡女士、黃明忠先生、陳耀松先生、郭秋季先生、張吳自省女士共8人代表出席，現場也邀請市農會外快官家政班、幸福民歌協會與長者一同帶動跳，林世賢逐一向長者致贈紅包，祝福長輩們每天都保持愉快的心情，健康又長壽。

    公所財政課統計，林世賢甫就職時，公所2018年度總決算的累計歲計賸餘金額為7億7704萬餘元，2023年度的總決算累計歲計賸餘金額增至13億3301萬餘元，增幅達58.25％，顯示社會福利好，財政仍然穩健。

    林世賢表示，現代醫療進步，長壽已非遙不可及，市公所的敬老禮金可讓長者「活的愈久、領的愈多」；除了老人福利之外，未來等彰化中友百貨正式營運後，公庫會有不少的權利金與盈餘收入，可望用來改善幼兒與年輕族群的福利，鼓勵年輕人生育。

    彰化市長林世賢（中）和8位長者輕鬆做手部運動。（記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢（中）和8位長者輕鬆做手部運動。（記者湯世名攝）

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