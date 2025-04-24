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    首頁　>　政治

    藍白不合？蔣萬安赴民眾黨團說明法議案 被輪番砲轟

    台北市長蔣萬安24日率市府官員，赴北市議會民眾黨團說明市府重大法議案。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安24日率市府官員，赴北市議會民眾黨團說明市府重大法議案。（記者張嘉明攝）

    2025/04/24 14:17

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安今（24日）赴北市議會民眾黨團報告重大法議案，民眾黨議員們相當不留情，批評蔣萬安近來摔麥、嗆議員的狀況，要求應對市政上緊發條，別讓政治議題耽擱。

    蔣萬安中午赴民眾黨團說明，黨團幹事長黃瀞瑩表示，蔣萬安最近聲量很高，很多新聞議題都圍繞著蔣轉，但很可惜大部分都是在跟民進黨議員吵架，內容不外乎市政治議題。

    她強調，歡迎所有首長來民眾黨團，這裡講求理性、務實、科學，只討論市政議題，今天蔣市長來只要用心聆聽，不用破口大罵，也不要摔麥克風，把議員所提的意見帶回府內討論比較重要。

    她也說，蔣萬安果斷的作為應該要用於市政，這也是很多北市議員的心聲，更是民眾黨團開議時送「市政通血丸」的目的，希望蔣萬安不要讓政治耽擱市政，聲量與市政成果要成正比而非反比。

    民眾黨議員陳宥丞也提出，大巨蛋3月30日、4月20日漏水，至今還沒開罰，要求蔣萬安不要當「放羊的孩子」，先前說漏水一次罰錢一次卻跳票；而此時蔣萬安則低頭看資料，引起陳宥丞不滿說：「市長你沒聽我講話。」蔣這才抬起頭來。

    陳宥丞說，今天他是來討論市政議題，蔣萬安昨天在民進黨團這麼有魄力面對議員監督，拿一半力量面對遠雄，今天也不用再討論遠雄的漏水問題。

    蔣萬安則承諾，會請體育局提出檢討報告給民眾黨團。

    民眾黨議員林珍羽則提到，世壯運頻頻出包，今又爆出有選手報龍舟賽卻變成路跑，官方還說無意願參加可以退賽，台北市的面子都被丟光了；此外參賽選手千鄭資訊雜亂，手冊還有中英文說明不同調問題，更出現選手退賽卻被重複扣費問題，花了10幾億舉辦的活動，怎麼可以這麼丟臉？

    她要求，賽事剩不到1個月，希望拴緊螺絲不要再出紕漏，且「雙北」世壯運宣傳，不要再出現「歡迎來台北」、「歡迎來新北」語句，重要的國際賽事連宣傳都可以分家，世界怎麼看？

    蔣萬安（右一）今赴民眾黨團說明重大法議案。（記者甘孟霖攝）

    蔣萬安（右一）今赴民眾黨團說明重大法議案。（記者甘孟霖攝）

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