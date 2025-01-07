桃園海拔最高！中油「巴陵加油站」開業 前往拉拉山更方便

桃園海拔最高的中油巴陵加油站，3日開業營運。（記者李容萍攝）

2025/01/07 23:30

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣中油公司在桃園市復興區後山興建「巴陵加油站」，元月3日起開站營業，並訂8日上午舉辦開幕典禮，這不僅是桃園海拔最高的加油站，也是前往拉拉山、巴陵、明池旅途中的好夥伴，後山居民、遊客齊聲肯定「加油變方便！」。

位於海拔約604公尺的巴陵加油站，地址為華陵里復興路九段100號，以前後山部落居民、遊客，都必須先在前山角板山（復興加油站）加油再上山，否則下一座加油站就得要開85公里，到宜蘭大同才能加油，因此後山家戶會存放汽油桶備用，相當危險，也常有遊客車子開到沒油，而求助巴陵派出所、巴陵消防分隊「借油」。

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復興區後山地處石門水庫水質保護區，牽涉水土保持和用地取得不易，地方爭取多年的巴陵加油站，由市府完成原停車場用地變更並提供土地，再分兩階段進行，第1階段由市府辦理下邊坡補強作業，總經費8700萬元，由中油公司全額補助；第2階段由中油公司建置含1個加油島、3個油槽，打造泰雅風格主題的加油站體，總經費4000萬元。

巴陵加油站的營運時間為平日及假日、國定假日均為上午8點至下午4點30分，油品種類有92、95、高級柴油。至於錯過巴陵加油站到宜蘭加油站的距離約31公里。

桃園海拔最高的中油巴陵加油站，3日開業營運。（記者李容萍攝）

中油巴陵加油站。（記者李容萍攝）

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