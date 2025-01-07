莊千瑩用無農藥蔬菜在田地上「作畫」 滿足興趣及客人味蕾

莊千瑩以田地為畫布，種植無農藥蔬菜。（記者洪臣宏攝）

2025/01/07 17:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕莊千瑩16年前開始經營餐飲店，為了給客人安全飲食，自己下田種植無農藥蔬菜，還刻意多種送給弱勢學生、寺廟或救災單位；特別的是，她喜歡繪畫，除了自己彩繪餐廳，還將田地化為畫布，以不同顏色蔬菜為染料，編織成各種令人驚喜的圖案。

莊千瑩的餐飲店在高雄市林園區偏僻產業道路上，後方有一片菜園，不同菜畦各自有她構思的圖案，有時是愛心、開心符號、迷宮，或是八卦圖，隨她心情，目前冬天種了彩艷、紅萵苣、甜蘿蔓、綠寶石、大陸妹、尖妹等鮮豔蔬菜，滿足她作畫的樂趣。

請繼續往下閱讀...

她年輕時曾在醫院當護士，目睹許多生老病死，因此對養生非常注重，退休後開起了餐飲店，她採無農藥種植，甚至自己製作有機肥，雖然蔬菜沒有市面上漂亮，也有很多人笑她傻子，但她堅持「自己不吃的，也不會讓客人吃」。

莊每次都會多種一些蔬菜，分送給課輔弱勢學生、寺廟愛心餐、孤兒院，林園消防分隊還曾在官網感謝她農曆春節期間的贈與，「讓備勤人員保有滿滿的備戰能力」。

莊千瑩喜愛繪畫，林園優美景緻、風俗人文都是她的題材，不僅彩繪自己的餐廳，連田地都成了畫布。她說，看到從種子長成一幅畫，滿足了客人的味蕾，還顧及他們的食安，一切辛苦都值得。

兩年前林園市區承租的土地租約到期，她原本打算結束營業並退休，搬到台中跟女兒同住，但老顧客不斷要求她留下來，直到有天保生大帝託夢，她決定重拾鋤耙，繼續在田地上揮灑創意。

在田畦上編織愛心圖案。（記者洪臣宏攝）

莊千瑩彩繪餐廳，不假他人之手。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法