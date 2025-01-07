為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中電動車停車新制元旦上路 充電樁還差200多支未建置

    台中市元旦起電動車停車新制上路，但充電樁還差200多支未建置。（市府提供）

    台中市元旦起電動車停車新制上路，但充電樁還差200多支未建置。（市府提供）

    2025/01/07 17:39

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市電動車數已逾1萬3600部，台中市自元旦起試辦電動車停公有停車格採停車、充電分開計費，交通局原本去年底要在公有停車場佈建888支充電樁，卻僅佈建600支。交通局指出，充電樁均已到位，因台電配電排程不及所致，部份停車場因相關設備更新中尚未收電費，目前陸續建置中。

    台中市為鼓勵綠色運具，電動車停放公有一般停車格原均不收費，停充電車格採累進費率收費，考量全市電動車已逾1萬3千輛，落實使用者付費，台中市自今年元旦起，試辦充電停車格停車與充電分開計費，讓充電費透明化，電動車停放各式公有停車格仍優惠免費停車1小時。

    新制中電動車停充電車格充電改以度計價收費，不過，交通局原訂去年底公有停車場建置888支充電樁，新年新制起跑，充電樁數僅達600支，還有200餘支落差，交通局指出，電動車充電樁均已到位，但因充電樁用電須申請事業用電，台電配電排程不及所致，部份停車場設備更新，充電費率送交通局核備中，部份停車場尚未收取充電費。

    交通局指出，相關硬體加緊建置中，目前各停車場業者提報之充電費率，慢充約介於每度電8到12元間，快充每度15到16元間。

    交通局指出，配合電動車成長快速，今年市府原自編0.69億元，另向中央爭取預算，規劃再建置公有停車場738支充電樁，因快充省時，民眾反映快充需求大於慢充，加上民代建議應優先設快充樁，因快充樁成本約是慢充樁成本10倍以上，將再盤點民眾需求及成本後重新規劃設置充電樁數，並向中央爭取預算協助增建，讓電動車主停車充電更方便。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播