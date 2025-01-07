台中電動車停車新制元旦上路 充電樁還差200多支未建置

台中市元旦起電動車停車新制上路，但充電樁還差200多支未建置。（市府提供）

2025/01/07 17:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市電動車數已逾1萬3600部，台中市自元旦起試辦電動車停公有停車格採停車、充電分開計費，交通局原本去年底要在公有停車場佈建888支充電樁，卻僅佈建600支。交通局指出，充電樁均已到位，因台電配電排程不及所致，部份停車場因相關設備更新中尚未收電費，目前陸續建置中。

台中市為鼓勵綠色運具，電動車停放公有一般停車格原均不收費，停充電車格採累進費率收費，考量全市電動車已逾1萬3千輛，落實使用者付費，台中市自今年元旦起，試辦充電停車格停車與充電分開計費，讓充電費透明化，電動車停放各式公有停車格仍優惠免費停車1小時。

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新制中電動車停充電車格充電改以度計價收費，不過，交通局原訂去年底公有停車場建置888支充電樁，新年新制起跑，充電樁數僅達600支，還有200餘支落差，交通局指出，電動車充電樁均已到位，但因充電樁用電須申請事業用電，台電配電排程不及所致，部份停車場設備更新，充電費率送交通局核備中，部份停車場尚未收取充電費。

交通局指出，相關硬體加緊建置中，目前各停車場業者提報之充電費率，慢充約介於每度電8到12元間，快充每度15到16元間。

交通局指出，配合電動車成長快速，今年市府原自編0.69億元，另向中央爭取預算，規劃再建置公有停車場738支充電樁，因快充省時，民眾反映快充需求大於慢充，加上民代建議應優先設快充樁，因快充樁成本約是慢充樁成本10倍以上，將再盤點民眾需求及成本後重新規劃設置充電樁數，並向中央爭取預算協助增建，讓電動車主停車充電更方便。

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