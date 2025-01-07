為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    0403地震影響蘇花路廊春節車潮恐減3成 預估這2天最塞

    春節連假期間，蘇花路廊南下最塞落在29日，北上在2月2日。圖為以往塞車畫面。（資料照）

    春節連假期間，蘇花路廊南下最塞落在29日，北上在2月2日。圖為以往塞車畫面。（資料照）

    2025/01/07 17:35

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年春節連假蘇花路廊交通量，受0403地震影響，估計將少30％，交通部公路局東區養護工程分局預估，南下最塞落在29日（大年初一），北上在2月2日（大年初五）收假日，交通尖峰時段，蘇澳到崇德車程至少2小時，比平日多出半小時以上。

    公路局東分局今天（7日）召開宜蘭地區春節疏運記者會指出，0403地震過後，蘇花路廊受損路段已陸續修復搶通，仍有部分地區路況不穩定，春節連假前往花東的遊客可能不若以往，旅次以返鄉為主，整體車潮會減少30％。

    至於交通流量及壅塞時段方面，東分局分局長林文雄說，春節連假25日到2月2日共9天，連假第一天蘇花路廊就會湧現首波南下車潮，29日達到高峰，將從清晨5點塞到下午5點，單日南下車流量上看1萬8000輛次，北上車潮集中在最後幾天，2月2日單日車流量估計2萬2千輛次，恐塞到深夜11點。

    蘇澳到崇德平日行車時間約1.5小時，29日高峰期不排除增至2小時到2.5小時，東分局規劃在蘇澳、和平、崇德實施尖峰時段大客車優先通行措施，並開放蘇花改路肩行駛大客車，建議旅客多利用大眾運輸縮短旅行時間。

    此外，東分局新開發「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，提供蘇花路廊即時路況、停車場、廁所、加油站查詢，即日起到2月3日推出春節抽獎活動，獎品有平板電腦、電風扇、杯墊、環保袋，詳情請上交通部公路局東區養護工程分局官網查詢。

    東分局提醒用路人，春節開車出遠門前應做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛，蘇花路廊路況查詢電話：03-9962683。

    交通部公路局針對蘇花路廊春節車流量及壅塞時段製成預測圖表。（記者江志雄攝）

    交通部公路局針對蘇花路廊春節車流量及壅塞時段製成預測圖表。（記者江志雄攝）

    「蘇花即時通」即日起到2月3日推出春節抽獎活動。（記者江志雄攝）

    「蘇花即時通」即日起到2月3日推出春節抽獎活動。（記者江志雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播