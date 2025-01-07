0403地震影響蘇花路廊春節車潮恐減3成 預估這2天最塞

春節連假期間，蘇花路廊南下最塞落在29日，北上在2月2日。圖為以往塞車畫面。（資料照）

2025/01/07 17:35

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年春節連假蘇花路廊交通量，受0403地震影響，估計將少30％，交通部公路局東區養護工程分局預估，南下最塞落在29日（大年初一），北上在2月2日（大年初五）收假日，交通尖峰時段，蘇澳到崇德車程至少2小時，比平日多出半小時以上。

公路局東分局今天（7日）召開宜蘭地區春節疏運記者會指出，0403地震過後，蘇花路廊受損路段已陸續修復搶通，仍有部分地區路況不穩定，春節連假前往花東的遊客可能不若以往，旅次以返鄉為主，整體車潮會減少30％。

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至於交通流量及壅塞時段方面，東分局分局長林文雄說，春節連假25日到2月2日共9天，連假第一天蘇花路廊就會湧現首波南下車潮，29日達到高峰，將從清晨5點塞到下午5點，單日南下車流量上看1萬8000輛次，北上車潮集中在最後幾天，2月2日單日車流量估計2萬2千輛次，恐塞到深夜11點。

蘇澳到崇德平日行車時間約1.5小時，29日高峰期不排除增至2小時到2.5小時，東分局規劃在蘇澳、和平、崇德實施尖峰時段大客車優先通行措施，並開放蘇花改路肩行駛大客車，建議旅客多利用大眾運輸縮短旅行時間。

此外，東分局新開發「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，提供蘇花路廊即時路況、停車場、廁所、加油站查詢，即日起到2月3日推出春節抽獎活動，獎品有平板電腦、電風扇、杯墊、環保袋，詳情請上交通部公路局東區養護工程分局官網查詢。

東分局提醒用路人，春節開車出遠門前應做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛，蘇花路廊路況查詢電話：03-9962683。

交通部公路局針對蘇花路廊春節車流量及壅塞時段製成預測圖表。（記者江志雄攝）

「蘇花即時通」即日起到2月3日推出春節抽獎活動。（記者江志雄攝）

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