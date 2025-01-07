春節將至小港機場出入境頻繁 衛生局：登革熱境外移入風險提高

農曆年節將至小港機場出入境頻繁，高市衛生局提醒登革熱境外移入風險增加，防疫團隊加強巡查清消。（資料照）

2025/01/07 17:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衛生局統計全市登革熱確診病例共175例，包括本土病例143例、境外移入32例，估計上週自113年12月31日至114年1月6日止，所幸並無新增登革熱確診個案，但隨著農曆新年腳步接近，境外登革熱移入風險增加，衛生局加強稽查、巡倒工作。

衛生局表示，登革熱最有效的預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，並澈底清除積水容器，防止病媒蚊孳生，市府防疫團隊賡續針對38處空屋、33處空地菜園、14處學校、17處工地等高風險場域進行稽查，登革熱是透過帶有病毒的白線斑蚊，或埃及斑蚊叮咬而感染。

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據統計，防疫團隊去年稽查登革熱孳生源，針對38處空屋、33處空地菜園、14處學校、17處工地等高風險場域，稽查後陽性率分別為：空地菜園9.1%、空屋7.9%、學校7.1%、工地5.9%，衛生局表示，各公私場所的使用人、管理人，平時應落實環境管理及善盡維護之責，如經查獲孳生病媒蚊，最高可處新台幣1萬5000元。

隨著農曆新年腳步接近，境外登革熱移入風險增加，衛生局呼籲，民眾若前往登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，避免蚊蟲叮咬，如有疑似症狀儘速就醫，主動告知醫師活動史。

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