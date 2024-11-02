關西蘿蔔節 楊文科下田拔蘿蔔

新竹縣關西鎮上林社區的「蘿蔔美食節」，縣長楊文科今天率先彎下腰搶收。（記者黃美珠攝）

2024/11/02 15:18

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮上林社區一年一度的「蘿蔔美食節」今天登場，號召關西鎮各社區一起拔蘿蔔收成，也邀請縣長楊文科、縣府農業處長傅琦媺等機關首長到場體驗，一舉採收約1000台斤，後續如何削蘿蔔、曬蘿蔔乾，再用現成蘿蔔乾DIY客家艾草包，則是這個蘿蔔美食節上，大夥提著蘿蔔回家前努力學習的功課。

關西上林社區蘿蔔美食節是他們自2015年成為新竹縣農村再生社區以後，社區理事長邱春梅、總幹事曾宏煇用客家鄉親每年歲末必種的蘿蔔發想而生的在地特色活動，並於2016年開始登場，至今已有9年，期間配合活動也陸續研發推出多款跟蘿蔔相關的特色產品，像是牛奶蘿蔔，耳目一新讓大家對蘿蔔傳統的食用方式且備受好評。

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總幹事曾宏煇說，他們每年2期稻作收成後，延續家家戶戶種蘿蔔來輪耕的傳統，由40名上林社區志工在2分多的田地種蘿蔔。每年9月種下後，大約11月上旬收成前他們就廣發「武林帖」，邀請全鎮其他20個社區發展協會，以及縣長、議員等各級機關代表一起來拔蘿蔔，舉辦「蘿蔔美食節」來慶祝。

今天總共有30隊一起拔蘿蔔，約有5、600人共襄盛舉，就連縣長楊文科也套上鞋套，在農業處長傅琦媺等的陪同下下田實戰拔蘿蔔，最後每隊幾乎都捧回至少30台斤的蘿蔔，人人滿載而歸。

現場也有攤位擺售上林社區特有的牛奶蘿蔔等特色產品，給大家對蘿蔔食用新法更多的想像，不再僅侷限做成客家「菜頭粄」而已。

上林社區還拿出了去年收成所做成的蘿蔔乾，配上肉末、香菇等炒成餡料，教大家DIY客家艾草包，配著一旁削蘿蔔的趣味活動等，讓農村豐收的笑聲不絕。

新竹縣長楊文科（右）、縣府農業處長傅琦媺（左）2人今天也成為關西上林社區的拔蘿蔔大軍之一。（記者黃美珠攝）

每年2期稻作後，上林社區志工們栽種的蘿蔔收成時，帶動全鎮的社區一起拔蘿蔔。（記者黃美珠攝）

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