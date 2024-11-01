官田水雉園區11雛鳥被大白鷺吃光全軍覆沒 但來了「這2嬌客」

台南官田水雉教育園區的水雉成鳥已換上冬羽，繁殖季結束，育雛掛零。（水雉園區提供）

2024/11/01 18:34

〔記者楊金城／台南報導〕台南官田水雉教育園區今夏繁殖季不理想，遇到高溫、風災，育雛數不多，孵出11隻小水雉雛鳥也全被大白鷺吃了，園區今夏水雉繁殖全軍覆沒。

官田水雉園區5月進入繁殖季，最多時曾有100多隻在園內復育池，最少時只有10多隻，過了10月繁殖季，園區目前約有100隻水雉成鳥，幼鳥沒半隻。

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水雉園區主任李文珍今天（1日）指出，園區在7、8月都有半個月以上氣溫都是超過40度，造成水池優養化，栽種的菱角長不好，很多因此死了，又因為7、10月颱風過後、9月豪雨使得福壽螺增加，吃掉菱角，造成園區水雉的菱角棲地惡化，衝擊水雉繁殖。

台南市今夏水雉族群調查，南市水雉數量達1664隻，比去年夏季鳥調數量1659隻只增加5隻，顯見今夏高溫多雨影響水雉繁殖育雛，幸好主棲地的官田區種植菱角272公頃，比去年多了60公頃，補足水雉棲地。

水雉園區統計，繁殖季期間在園區巢數有17巢，蛋數56顆，雛鳥11隻，李文珍說，11隻小水雉被天敵白鷺鷥吃掉，今夏復育水雉以失敗收場。

水雉園區最近則來了嬌客，首見白琵鷺與寒林豆雁現蹤，讓園區訪客和保育員驚豔。

官田水雉園區最近出現嬌客寒林豆雁。（水雉園區提供）

台南官田水雉教育園區首見白琵鷺。（水雉園區提供）

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