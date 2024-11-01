為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    官田水雉園區11雛鳥被大白鷺吃光全軍覆沒 但來了「這2嬌客」

    台南官田水雉教育園區的水雉成鳥已換上冬羽，繁殖季結束，育雛掛零。（水雉園區提供）

    台南官田水雉教育園區的水雉成鳥已換上冬羽，繁殖季結束，育雛掛零。（水雉園區提供）

    2024/11/01 18:34

    〔記者楊金城／台南報導〕台南官田水雉教育園區今夏繁殖季不理想，遇到高溫、風災，育雛數不多，孵出11隻小水雉雛鳥也全被大白鷺吃了，園區今夏水雉繁殖全軍覆沒。

    官田水雉園區5月進入繁殖季，最多時曾有100多隻在園內復育池，最少時只有10多隻，過了10月繁殖季，園區目前約有100隻水雉成鳥，幼鳥沒半隻。

    水雉園區主任李文珍今天（1日）指出，園區在7、8月都有半個月以上氣溫都是超過40度，造成水池優養化，栽種的菱角長不好，很多因此死了，又因為7、10月颱風過後、9月豪雨使得福壽螺增加，吃掉菱角，造成園區水雉的菱角棲地惡化，衝擊水雉繁殖。

    台南市今夏水雉族群調查，南市水雉數量達1664隻，比去年夏季鳥調數量1659隻只增加5隻，顯見今夏高溫多雨影響水雉繁殖育雛，幸好主棲地的官田區種植菱角272公頃，比去年多了60公頃，補足水雉棲地。

    水雉園區統計，繁殖季期間在園區巢數有17巢，蛋數56顆，雛鳥11隻，李文珍說，11隻小水雉被天敵白鷺鷥吃掉，今夏復育水雉以失敗收場。

    水雉園區最近則來了嬌客，首見白琵鷺與寒林豆雁現蹤，讓園區訪客和保育員驚豔。

    官田水雉園區最近出現嬌客寒林豆雁。（水雉園區提供）

    官田水雉園區最近出現嬌客寒林豆雁。（水雉園區提供）

    台南官田水雉教育園區首見白琵鷺。（水雉園區提供）

    台南官田水雉教育園區首見白琵鷺。（水雉園區提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播