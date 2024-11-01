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    未來一週桃園以北「又濕又涼」菲律賓海面又有熱帶擾動

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    2024/11/01 18:50

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    週六轉涼低溫22度 南北溫差大

    〔記者吳亮儀／台北報導〕未來一週接連兩波東北季風報到，北部和東北部又濕又涼！中央氣象署預報，明天（2日）起第一波東北季風增強，下週一（4日）第二波更強的東北季風報到，北部和東北部白天僅剩19度。另外，氣象署也觀測菲律賓東方海面仍有熱帶擾動訊號，不排除未來增強為熱帶性低氣壓。

    氣象署預報員林定宜表示，未來一週分別有兩波東北季風報到，明天第一波以桃園以北和東北部天氣稍涼，其它地區則是早晚涼。這波東北季風會讓桃園以北、東北部地區及恆春半島有局部短暫雨，其它地區仍是多雲到晴。

    「第二波東北季風在下週一（4日）報到，這波比較強，北部和東北部低溫僅剩19度」，林定宜說，第二波東北季風除了降溫較多外，也會帶來比較多的雨量，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，一路影響到下週四（7日），直到下週五才會減弱。

    下週五（8日）天氣為北部及東北部天氣仍涼，其它地區早晚涼；大台北及東半部地區有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴。

    另外，氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來第1週受東北季風影響，北部及東北部氣溫下降並有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。第2週風場轉為東風，氣溫回升，環境場水氣略增，北部及東半部降雨機率提高。

    氣象署也指出，菲律賓東方海面仍有熱帶擾動訊號，但模式對熱帶系統的預報不確定性較大。林定宜解釋，就算未來菲律賓東方海面熱帶擾動增強為熱帶性低氣壓、甚至形成颱風，但影響台灣的機率很小，因為十一月後北方冷空氣活動，且歷年十一月平均影響台灣的颱風不到一個，機率並不高。

    東北季風和水氣移入。（氣象署提供）

    東北季風和水氣移入。（氣象署提供）

    一週天氣趨勢。（氣象署提供）

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    天氣提醒。（氣象署提供）

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