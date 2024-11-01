9縣市再查到「蘇丹紅」咖哩粉 食藥署：邊境、市售持續稽查

食藥署副署長林金富說，截至今天下午3點已下架652盒、約391公斤「蘇丹紅」咖哩粉。（資料照）

2024/11/01 18:50

〔記者邱芷柔／台北報導〕濟生公司「飛馬牌特調咖哩粉（效期至2026年5月6日）」再被檢出含蘇丹紅1號，5253盒銷往全台9縣市。食藥署副署長林金富今天（1日）說，截至今天下午3點已下架652盒、約391公斤，衛生局已將業者移送法辦，邊境與市售稽查不會放鬆。

有致癌風險的工業原料「蘇丹紅」色素，今年初在國內引發食安風暴，多家知名餐飲業者、知名零食都被波及，衛福部食藥署自3月起在邊境加強管控，除對違規的製造業者祭出禁令，且邊境只要檢出蘇丹紅即銷毀不再退運，各縣市衛生局也同步追查市售產品，從上游到下游揪出違規產品和業者。

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對於邊境加嚴卻仍有蘇丹色素在國內流竄，林金富說，邊境嚴管不會放鬆，在邊境檢出蘇丹紅的產品，一律予以銷毀，並針對違規頻率高的中國、印度進口辛香料採監視查驗，也就是百分百檢驗蘇丹色素合格才准進口。後市場稽查也持續進行，目前在檢驗幾百批中發現一批違規，發現後也立即處理，市售產品應相對安全。

林金富說，濟生公司在年初就有違規紀錄，此次又被查獲違規，後續將由衛生局做行政調查，細節的部分會再約詢、移送，因為屬於累犯，檢調應會給予更重的處分。依食安法第15條第1、3、10項規定，可處7年以下有期徒刑，併科8000萬以下罰金。

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