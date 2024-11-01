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    關山稻米倒伏逾千頃 台東爭取受損地區全品項救助

    上千公頃稻米倒伏泡水中，附近電桿倒下、電纜線壓在稻田上。（記者劉人瑋攝）

    上千公頃稻米倒伏泡水中，附近電桿倒下、電纜線壓在稻田上。（記者劉人瑋攝）

    2024/11/01 15:56

    〔記者劉人瑋／台東報導〕颱風掃倒關山、池上稻米，光是關山鎮粗估就有超過1000公頃稻米倒伏，和池上相較更顯嚴重，當地農民推測應是氮肥使用較頻繁使然。農業處今前往勘災則表示，已爭取農業部對台東受損地區全品項救助。

    縱谷地區為台東米倉，但一眼望去，關山地區成片稻田僅有少數稻子半傾，大多已倒伏田中、泡在積水裡。鎮長彭成豐表示，目前粗估超過1000公頃水稻受損，「現在倒伏的水稻基本難再救回」。

    農會成員表示，稻穗平貼積水中也無法收割，仍需田地排水、曝曬2、3日至高度略微恢復，方可使用機器收割。只是依照今天天候、高溫，可能屆時也已發芽。

    彭成豐補充，部分未倒伏稻米，可能因成熟又吸飽水而穗上發芽，就算收成，也會被機器判讀為碎米處理。而相較隔壁產出有名良米的池上鄉，關山農民表示，其實關山水稻倒伏問題更重，推測是因為氮肥運用更頻繁所致，才會造成水稻更快成熟飽滿，卻容易「軟腳」。

    農業處表示，縱谷目前會勘後，已向農業部爭取全品項，各公所還在持續查報中，災情可能再擴大，縣府已向中央爭取全縣全品項現金救助，並要求屆時再增加採樣點。

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