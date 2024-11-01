康芮攪局竹縣11/2橄欖節、立石賽停辦 多元文化午茶節延至11/17

原定本週日（3日）登場的竹北市「2024多元文化午茶節」延期至11月17日，在文化公園原場地舉辦。（竹北市公所提供）

2024/11/01 13:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕受康芮颱風攪局，原定明天（2日）星期六登場的新竹縣寶山鄉雙胞胎暨橄欖節，以及《立石十刻》鹿江立石大賽無奈宣布停辦，原定3日的竹北市「2024多元文化午茶節」則是延期至11月17日，在文化公園原場地舉辦，主辦單位請民眾留意。

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寶山鄉長邱振瑋表示，颱風雖已離台，但風勢強勁、降雨不定，經慎重考量後，決定11月2日的雙胞胎暨橄欖節活動暫時停辦。帳篷及活動場地無法進行預備，草坪因雨濕滑，為了大家的安全，做出此決定，公所將全力後續防災處理工作，請大家注意自身安全。

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財團法人鹿江教育基金會表示，由於天氣的無常，基金會謹慎評估，為了大家的安全，決定取消11月2日《立石十刻》活動，並延期至2025年舉行。盼在那時能與大家安心、無懼地共度美好時光。後續相關處理事宜，請依公告通知處理。

竹北市公所今天也公告，原定11月3日星期日舉辦的「2024多元文化午茶節」活動，受康芮颱風外圍環流影響，為確保市民朋友安全，並維持良好活動體驗，將延期至11月17日下午3點到晚上9點，同樣在竹北市文化公園登場。已報名竹北好食、茶席體驗的民眾，請注意電子信箱、登記手機簡訊，主辦單位將寄送延期通知及申請退票程序說明。

原定本週日（3日）登場的竹北市「2024多元文化午茶節」延期至11月17日，在文化公園原場地舉辦。（竹北市公所提供）

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