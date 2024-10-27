北市里鄰建設服務經費擬提高 議員盼30萬元基礎金額也上修

台北市政府。（資料照）

2024/10/27 13:55

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市高里鄰建設服務經費基礎金額為30萬元，並依人口、面積等條件加碼，北市民年擬調高補助，每里每年最高補助可從50萬元增加至70萬元，預估有320里經費可增加。北市議員認為，30萬元基礎金額也可以上修，才能反映實際物價通膨；也有里長建議，民政局可針對地方特色、績優里提出專案補助，鼓勵舉辦更多舉辦特色活動。

現行台北市里鄰建設服務經費每里為每年以30萬元，並可以依人口、面積、里民活動場所公告土地現值級距增加補助，每年最高可補助50萬元。民政局明年會將級距補助提高，每里每年最高補助可達70萬元。民政局共編列1億5291萬元概算將送議會審查，若通過北市456里中預計有320里的里鄰建設服務經費補助將提高。

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大安區臥龍里里長邱奕承表示，里鄰建設經費的加碼利益良善，但各里風土民情不同、物價租金也不同，民政局也需求考量，應該提供給較實際需要者。他也建議民政局也可針對地方特色、績優里提出專案補助，鼓勵地方多舉辦特色活動促進發展。

西新里里長胡家瑒表示，疫情過後物價上漲，里長辦活動都需要經費，但很多里其實只能領到里鄰建設經費基礎金額30萬元，其他級距補助仍領不到，即便民政局將級距補助提高，也無法受惠。他認為民政局應直接將30萬元基礎金額提高，才能真正幫到基層。

北市議員游淑慧表示，里鄰建設經費最低經實施多年，物價上漲，30萬元已不足，尤其建設經費採級距方式，可能造成各里長間不平衡，明明只差一個里，里鄰建設經費卻不同。她認為里鄰建設經費應該考量物價調整與通貨膨脹，將30萬元基礎金額上修。

游淑慧也認為里辦公室的租金補助應該有級距，可針對地段、公告現值有所不同，她舉例，若用同樣租金補助，想在信義區或忠孝東路要租到里辦公室會有難度。

民政局長陳永德表示，原本有研議將補助調整為40萬元並計算級距，但預算可能，因此採用級距加倍方式調整。

北市議員秦慧珠也提到，台北市各行政區里界已多年未調整，自上次里界調整後，各里人口數變化大，她認為今年應重新規劃調整里界，並依人口比例增加里鄰建設服務經費。她表示，自北市上次里界調整後，各里人口數變化大，如信義區大仁里因建設社會住宅增加了1500戶，設籍人口也增加。

秦慧珠也說，台北市各里的里民人數相差大，最多可達1.2萬人，最少卻僅有800多人。她也認為，現行北市里鄰建設經費最低30萬元太低，建議可再調整。

陳永德表示，先前也有接獲里長反映里界調整，府級也對此開會議多次，台北市行政區經過6期改變，他認為小里可以合併，大里也可以劃分。他也表示，未來會針對可能興建社宅、增加人口的地方預設里，人口密集處基於管理便利性、政策服務機動性、幅員遼闊評估，里界調整已逐步進行，市府會一個月提出具體期程。

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