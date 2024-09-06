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颱風後甜根子草遭土石覆蓋 蘭陽溪揚塵嚴重

針對蘭陽溪近日風吹沙問題，第一河川分署已請宜蘭縣府暫停疏濬，避免加劇揚塵，並啟動灑水處理，等待植坡繁殖生長。 （記者王峻祺攝）

針對蘭陽溪近日風吹沙問題，第一河川分署已請宜蘭縣府暫停疏濬，避免加劇揚塵，並啟動灑水處理，等待植坡繁殖生長。 （記者王峻祺攝）

2024/09/06 15:13

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕凱米颱風過後，宜蘭縣蘭陽溪原抑制揚塵的甜根子草，因被土石覆蓋，加上近日受東北季風影響，河床揚起陣陣沙塵，影響居民生活，經濟部水利署第一河川分署已請宜蘭縣政府暫時停止疏濬，避免加劇揚塵，並啟動灑水處理，等待植坡繁殖生長。

蘭陽溪近期發生風吹沙，溪床經強風吹拂，大量揚塵飄進住宅區，員山鄉和三星鄉居民首當其衝，房舍、車子布滿塵土，甚至影響行車視線及生活品質，覺得相當困擾，還一度懷疑揚塵與溪床工程及近期氣候乾燥有關。

第一河川分署表示，凱米颱風過後，因洪水量較大，帶來較多土砂，覆蓋原本溪床上的植被，才會導致後續風吹沙情況，風吹沙和溪床工程沒有直接關係，目前已協請縣府暫停疏濬，並由縣府及河川署派車組同步在溪床上進行灑水，盼能降低揚塵量。

一河分署說明，灑水雖是暫緩揚塵之計，但算有效果，後續還是希望被沙土覆蓋的溪床植披，能夠盡快生長回來，才是長治久安辦法，被覆蓋的甜根子草，理論上沒有被破壞或死掉，但需要時間復原，若沒有長回來，後續會再視情況撒種子補植，徹底解決問題。

蘭陽溪過去在秋冬時節，常受東北季風影響，河床強風揚起沙塵，讓民眾不堪其擾，河川署因此種植甜根子草抑制揚塵、美化景觀，也能達到淨化水質效果。2012年起，一河分署在中下游高灘地種甜根子草防風定砂，人工種植累計100公頃，加上自行繁衍，目前總面積超過1700公頃。

主要用來抑制蘭陽溪揚塵的甜根子草，除降低河川裸露地，改善揚塵現象外，每年10月河川域內也會陸續開滿白花，乍看彷彿降下瑞雪，近距離觀賞又如鋪上柔軟的白地毯，常吸引民眾駐足葫蘆大橋、泰雅大橋、牛鬥橋等地觀賞，花卉盛開期預計可持續到12月。

甜根子草每年10月陸續開滿白花，乍看彷彿降下瑞雪，近距離觀賞又如鋪上柔軟的白地毯，常吸引民眾駐足蘭陽溪沿岸觀賞。（圖由一河分署提供）

甜根子草每年10月陸續開滿白花，乍看彷彿降下瑞雪，近距離觀賞又如鋪上柔軟的白地毯，常吸引民眾駐足蘭陽溪沿岸觀賞。（圖由一河分署提供）

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