雙10煙火9/13試放 雲縣府徵美照入選可獲紀念衫及神祕禮

雲林縣府徵選雙10煙火9月13日試放美照，入選者可獲紀念POLO衫及神祕國慶紀念品。（雲林縣府提供）

2024/09/06 13:21

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雙10煙火將在9月13日晚上8點在雲林虎尾高鐵特定區試放3分鐘，縣府舉辦煙火試放攝影徵件活動，入選作品有機會做煙火活動宣傳照片並公告在「國慶焰火在雲林」的網頁，另縣府公開招募10月10日煙火施放當天志工，預計要400名，歡迎民眾踴躍報名。

雲林縣府指出，煙火試放攝影徵件每名參賽者最多不得超過3張攝影作品，攝影作品須為原創攝影作品，並將照片寄至信箱ylhg10168@mail.yunlin.gov.tw，檔案上限為1MB，徵作時間9月13日至9月20日。

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縣府表示，縣府將成立評審委員會甄選，入選者接獲通知並在期限內繳交相關資料或檔案，及檢附本人親簽的授權使用同意書，將作品授權給主辦單位使用並公告在國慶焰火在雲林網頁，縣府將致贈限量國慶焰火在雲林紀念polo衫及神秘國慶紀念品，若無法於期限內繳交相關檔案及同意書者，視同放棄入圍資格。

縣府指出，這次雙10煙火預期將有30萬人來到雲林參與，亟需志工人力用熱情與活力，讓所有來參與的嘉賓充分感受雲林之美，縣府將招募逾400名志工，歡迎有熱忱、愛心、善於表達且有志於服務社會大眾者，都可以視本身專長及意願選擇志工組別加入，可上雲林縣志願服務推廣中心網站下載報名表單或手機掃描QR Code報名。

雙10煙火最佳觀賞區，包括農機展用地、學府東路、新虎尾壘球場、墾地社區、虎尾中科園區入口意象、三和國小、崇德國中、拯民國小、虎尾夜市、持法媽祖宮、吳厝國小、虎興北路等。

1雲林縣府招募0月10日雙10煙火志工，有意參加民眾可掃QR Code報名。（雲林縣府提供）

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