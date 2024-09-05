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台南午後強降雨 雨勢趨緩即退水

台南市永康區中正南路積淹水，短時間內淹水已退。（台南市府提供）

台南市永康區中正南路積淹水，短時間內淹水已退。（台南市府提供）

2024/09/05 17:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今（5）日下午強降雨，因皆已超過側溝保護標準，以致永康、安南區等局部區域宣洩不及有短暫積水情形，雨勢趨緩即退水。

南市水利局表示，依中央氣象署預報情資顯示，台南地區受到颱風外圍環流及熱力作用，午後對流雲系發展旺盛，有局部大雨或豪雨發生，截至下午4時止，最大時雨量為新化84毫米、新市 75.5毫米、永康 73.5毫米，最大10分鐘雨量為東山28.5毫米、南化26毫米、仁德及新市24.5毫米、歸仁及山上24毫米。

水利局表示，這波降雨計有新市衛生排水、永康分洪、仁德嵌腳等36座抽水站啟動抽水，總抽水量約96萬噸。強降雨皆已超過側溝保護標準（10分鐘10至12毫米），以致局部區域宣洩不及有短暫積水情形，尚不影響用路人通行，且皆於降雨趨緩後迅速退水。

至於安南區某大樓地下室溢淹一事，水利局表示，因強降雨導致側溝無法負荷溢出，降雨減緩後利用地下室原有抽水馬達抽排退水，車輛無泡水受損，電梯也未進水。另永康區中正路涵洞已於下午3時退水、中正南路短時間內積淹水已退；東區大同地下道、北區小東地下道也於下午3時20分恢復通行。

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