「北基隆、南虎尾」美譽 虎尾中元文化祭聯合開香祭典宣告登場

虎尾中元文化祭今開跑，鎮公所也安排系列活動，邀請全國民眾前來同樂。（記者李文德攝）

2024/08/04 11:53

〔記者李文德／雲林報導〕今天是農曆7月1日，迎來「民俗月」許多地區開始準備普渡祭典，其中雲林縣虎尾鎮「中元文化祭」七大普渡區各有特色，也因為規模盛大與基隆中元祭並稱，有「北基隆、南虎尾」口號。今天鎮公所舉行聯合開香祭典，更宣告系列活動將正式開跑，規劃七夕情人節演唱會、虎尾圓環「素還真」光影秀、踩街嘉年華等，讓民眾感受不同的農曆7月。

虎尾中元文化祭自1999年由地方社團發起規劃文化節，並推出東、西、南、北、中、德興及福德七大普渡區，皆依循古禮展現祭拜特色。如東區即有炮城、北區冰雕等特色，是全台具有規模的中元活動之一。今上午舉行聯合開香祭典，雲林縣長張麗善、立法委員丁學忠、虎尾鎮長林嘉弘等人主持。至於各大普渡區也正搭起布棚，緊鑼密鼓籌備中元節祭典。

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除此之外，虎尾鎮公所也將傳統與創新融合，籌備規劃一系列的中元活動。虎尾鎮長林嘉弘表示，8月10日正逢七夕情人節，故規劃「浪漫情人之夜」有超強藝人卡司陸續登台演出，8月16至18日迎來中元祭活動重頭戲有鬼話踩街嘉年華、狂歡電音之夜、中元狂歡音樂會等，連續三天更有虎尾圓環「素還真」光影秀，晚上7點至9點每半小時展演一次，要讓民眾感受不同的中元祭。

張麗善表示，虎尾中元文化祭行之多年獨具特色，此次公所將傳統與時尚結合，歡迎全國各地好朋友一同遊玩；文觀處長陳璧君表示，虎尾中元文化祭延續20多年，縣府也會依循文資法規將此提列為雲林縣重要民俗，盼此傳統祭典得以延續下去。

今七大普度區及廣雲宮舉辦聯合開香祭典。（記者李文德攝）

虎尾中元文化祭今起開跑，七大普度區正搭棚，緊鑼密鼓籌備中。（記者李文德攝）

虎尾中元文化祭今起開跑，七大普度區正搭棚，緊鑼密鼓籌備中。（記者李文德攝）

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