世界客家博覽會接駁車載客率欠佳 桃園市府這樣說

桃園市審計處近期對桃園市「2023世界客家博覽會」提出成效檢討。（翻攝自2023世界客家博覽會官方網站）

2024/08/02 22:49

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府與客家委員會去年8至10月舉辦「2023世界客家博覽會」，展期66天，桃園市審計處檢討成效，指出活動期間平均免費接駁車搭乘僅7人次，載客率欠佳，另中壢藝術館等12處展區參觀數未達萬人。桃市府今回應，當時據調查依民眾需求調整各路線班次，未來辦理大型活動將加強各區場館主題串聯性等措施，以達整體策展效益。

審計處報告指出，交通局規劃免費接駁車疏運人潮，不過平均每班接駁車搭乘7人次，平均載客率僅17.5％，未能及時協調研議交通運具之配套措施，影響民眾參與活動意願。

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桃園市府回應，關於載客率欠佳，已於世客博期間每日召開檢討會議滾動式調整接駁班次，但經調查，各接駁路線仍有搭乘需求，便依民眾需求調整各路線班次，世客博展區已規劃充足停車位，提升自駕族活動參與意願。

審計處另指出，中壢藝術館、中壢城市故事館群、中平路故事館等12處展區參觀人次未及萬人，民眾參觀情形欠佳，對此，桃市府解釋，因12處展區大多為衛星展區的小型場館，參觀人次偏低，未來辦理大型活動將加強各區場館主題串聯性，將主展區民眾延續觀展至衛星展區，並規劃主題亮點活動，串聯周邊產業及景點，以達整體策展效益。

有關世客博保留經費合計9903萬餘元，桃市府說，這些經費多屬辦理博覽會後期數位展示收錄及場地修繕復原等案件，導致不及於去年底完成，未來桃市府籌辦大型計畫將提前督促管理，請主責局處落實履約管理，並提前掌握結案核銷期程，避免影響計畫經費結報進度。

另外，世客博賸餘經費合計4353萬餘元，桃市府未依客委會所訂時限辦理繳回，桃市府表示，因世客博預算達15億元，執行案件逾百件，各機關及執行廠商結案後，尚有帳務處理程序，於是桃市府函請客委會同意延長繳款期限至今年3月15日，並已依限繳回。

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