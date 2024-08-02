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桃園永安漁港推廣食魚教育 六日來「摸魚」闖關

永安漁港觀光漁市去年食魚教育活動，擺設各式魚類模型。（中壢區漁會提供）

永安漁港觀光漁市去年食魚教育活動，擺設各式魚類模型。（中壢區漁會提供）

2024/08/02 22:33

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區漁會將在8月3、4日上午10點於永安漁港觀光漁市舉辦「2024海客漁鄉鱻有魚－友善海．人．魚教育活動」，今年活動特別安排海洋專家講解海洋永續議題與實際觸摸魚類體驗，加深民眾對海洋、食魚教育的認識。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，中壢區漁會每年舉辦的食魚教育活動，奠定桃園漁業及海洋文化教育基礎，整體活動圍繞生物、海廢及消費者，識魚、吃魚、愛魚是基本，友善海洋，永續利用漁業資源才是根本之道。

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，今年食魚教育活動特別加入觸摸魚鮮的體驗，透過觸摸判斷魚種、新鮮程度、捕撈方法，宣導食魚教育，吃當季、吃在地魚類，鑒於氣候變遷影響，透過活動，希望讓大家更善待海洋，減緩地球遭破壞的程度。

活動另安排海洋專業老師從「龍王鯛」與「鱟」兩種海洋重要生物出發，講解珊瑚礁與濕地生態環境的重要性，以及珊瑚生態系面臨的問題，並連結桃園藻礁與紅樹林保育的重要性，也認識桃園海岸特色與漁業資源，另運用鯊魚、魟魚等模型標本跟民眾互動，認識軟骨魚的生態習性，養成保育概念。

另也運用淨灘所撿拾的浙江漁浮標進行創意彩繪與鑰匙圈製作，藉此關注海洋環境現況，「漁市場小偵探概念活動」帶民眾導覽永安漁港與海岸環境、介紹漁民捕魚法，從中帶入友善釣魚觀念。「海廢彩繪鑰匙圈製作」與「漁市場小偵探概念活動」漁市體驗需上活動網站報名，其餘活動皆可現場體驗。

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