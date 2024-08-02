5、6月統一發票 20元水煎包中千萬

彰化縣福興鄉彰水路全家便利商店開出千萬元特別獎，鄉長蔣煙燈（左）昨天向店家祝賀。 （蔣煙燈提供）

2024/08/02 05:30

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布五、六月統一發票中獎清冊，本期千萬特別獎開出十五張、二百萬特獎十九張。其中，有位民眾在桃園龜山環球購物中心（Global Mall）「老蔡水煎包」花廿元買一個水煎包，就抱走千萬大獎；還有人在雲林麥寮中山路全聯福利中心花一五四元買咖啡，以福利點數折抵後實付十元，也中了千萬元。

財政部賦稅署表示，本期統一發票千萬元特別獎中獎號碼「八六三九六八三○」，除了買水煎包、咖啡中獎之外，還有彰化縣福興鄉彰水路全家便利商店花廿一元買飲料、桃園市龜山區復興北路MACU麻古茶坊花廿五元買飲料、桃園市龜山區萬壽路全家花卅五元買飲料、momo購物以即享券買勁辣雞腿堡實付卅七元等，也有人在新竹市遠東巨城日系眼鏡行J!NS花七四八○元配眼鏡，同樣抱走千萬大獎。

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另，本期二百萬元特獎中獎號碼「五三二六七九六四」，中獎發票包括foodpanda外送費十二元、台南市東門路MACU麻古茶坊花卅元買飲料、新北市新莊區龍安路統一超商花四十二元買食品、Uber Eats外送費四十三元等；值得一提的是，澎湖也罕見開出大獎，中獎人在馬公市麥當勞花九十三元買飲料等。

賦稅署長宋秀玲提醒，五、六月統一發票領獎期限為八月六日至十一月五日，逾期將無法兌領。她並表示，下半年統一發票不排除再加碼，至於加碼獎項及組數則視統一發票經費運用情形而定。

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