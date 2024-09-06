週六當心！午後全台雷陣雨 中南部首當其衝

氣象署預測降雨趨勢，明天週六午後大雨襲擊全台，中南部特別小心，尤其屏東雨量可能很驚人。（氣象署提供）

2024/09/06 19:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕未來一週水氣偏多！氣象署預報，明天各地要注意午後降雨，特別是中南部地區及北部山區易有局部大雨或短延時豪雨發生的機率；氣象署也預測，未來兩週台灣位於大低壓帶內，且南海至菲律賓東方海面「熱帶擾動訊號活躍」。

氣象署預報員趙竑表示，明天週六（7日）南部及東半部地區有局部短暫陣雨，不過各地在午後都要注意局部短暫雷陣雨，特別是中南部。而後天（8日）週日因氣壓接近，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

請繼續往下閱讀...

「下週一、下週二因低氣壓接近並通過台灣附近，屆時北部地區雨會比較多。」，趙竑說，宜蘭會首當其衝，但這個目前在日本南方海面的低壓結構很差，但還是會為台灣北部帶來一些降雨，也要注意屆時風勢會比較強。

趙竑表示，11日到13日台灣附近水氣仍多，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來兩週台灣位於大低壓帶內，環境場水氣偏多，天氣不穩定，各地有降雨機會。另外，南海至菲律賓東方海面熱帶擾動訊號活躍，但模式對熱帶系統的預報不確定性較大。

未來兩週台灣鄰近海面有熱帶擾動訊號。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法