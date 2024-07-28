高雄376處地下室積水連抽72小時 市府：剩2棟今中午前完成

高市消防局支援大型排煙車協助抽水地下室現場降低一氧化碳濃度。（市府提供）

2024/07/28 11:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕凱米颱風造成高雄市三民、左營、鼓山等區，總計大樓加透天厝地下室淹水達376處；高雄市政府今指出，經與國軍、台電連續72小時抽水，目前已完成374棟，還有三民區2棟大樓因地下室面積較大，預計今天（28日）中午前全數完成。

高市府同時公開感謝各縣市支援、台電公司、國軍協助與居民的配合，在颱風離境後兩日內，讓大家恢復正常生活。

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市府表示，以往颱風導致的大樓地下室積淹水，往往需將近或超過10日才能完全抽空，主因在於抽水機具協調、配置及運作時間等較分散；水利局長蔡長展表示，這次高市府全力大作戰，在3天、72小時內連續進行抽水，由區公所、水利局、國軍弟兄搭配負責大小不同的淹水場域，所有大型移動式抽水機盡出，加上中、小型抽水機總共300多台，在今天中午前完成所有積水地下室的抽水工作。

大樓地下室完成抽水、復電後，受災區民接著要處理泡水車輛，市長陳其邁已指示交通、民政等局處，協調民間拖吊業者給予協助，交通局也立即跟教育局協調，將鄰近2間國中小學的校園開放供移置車輛暫時停放。

高市府為服務受災大樓住戶，也在現場成立前進指揮所與服務中心，全程監控抽水作業並發放緊急物資給需要的居民，許多民眾與里長、民意代表到現場關切，議長康裕成、高市議員張博洋均在臉書PO文，向國軍、台電、各局處第一線人員致謝。

高市府強調，下一階段將全力進行災後復原、通盤檢討並強化應變措施，持續因應極端氣候帶來的挑戰。

消防局支援大型排煙車協助抽水地下室現場降低一氧化碳濃度。（市府提供）

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